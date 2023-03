„V-au nenorocit copilul pe viață!”. Ministerul Sănătății a sesizat procurorii, după ce INML a mușamalizat expertiza în cazul fetiței operate de un medic fără drept de practică

Vreme de cinci ani, INML a amânat eliberarea unui certificat despre ceea ce s-a întâmplat.

Iar când a făcut-o, nu a respectat legea, a constatat chiar Ministerul Sănătății, la începutul lui 2023. Asta după ce secretarul de stat Alexandru Mihai Borcan, adjunctul ministrului Rafila, a stat de vorbă cu tatăl fetei, a adus specialiști și a început o investigație asupra a ceea ce a făcut INML.

Concluzia ministerului? Trebuie chemați procurorii la INML.

Într-o cameră cu pereți roz, din Săbăreni, Giurgiu, cameră tapetată cu fotografii de familie, baloane și zeci de păpuși și ursuleți de pluș, o fetiță de 7 ani, cu codițe și ochelari de vedere cu rame mov, sare de bucurie când ne vede și se grăbește să ne arate noua achiziție. Un urs de pluș cât ea de mare, și el asortat cu dormitorul – alb cu roz. „Tocmai l-am primit de la mami. Nu-i așa că e cel mai frumos?”.

Sofia ne arată ursuleții de pluș | Foto: Eli Driu / Libertatea

Sofia are o energie de nestăvilit, deși n-are voie să obosească prea tare, spune mama ei, Mihaela Lorenț. „Are tahicardie și o stare de sănătate fragilă. E ca un bibelou și trebuie să avem grijă de ea ca atare, ne e frică în fiecare zi să nu i se mai întâmple ceva”.

„Povestea e complicată”, ne avertizează tatăl copilei, Florentin Lorenț, în timp ce se așază pe podea și-și dă jos fesul de pe cap. „«V-au nenorocit copilul pe viață!». Scurt și la obiect. Asta ne-a zis o șefă de secție, acum mai bine de șase ani. Vedeți? Sunt chel acum. A fost un șoc imens. Îmi treceam mâna prin păr și rămâneam cu el în mână. Mi-au nenorocit copilul!”.

„Asta ne-au zis, iar noi i-am crezut”

Sofia Ana-Maria s-a născut în noiembrie 2015, într-un spital din București. Medicii i-au informat pe părinți că micuța are o malformație congenitală la inimă. Era nevoie de o operație.

Toate spitalele din București ne-au zis că operația e complicată și că nu au specialiști care ar putea s-o facă. Ne-au pus pe lista de așteptare. Mihaela Lorenț povestește:

Mama Mihaela și fiica Sofia| Foto: Eli Driu / Libertatea

„Ne-a fost greu să acceptăm un așa diagnostic sumbru, mai ales că ne-am rugat atât de mult lui Dumnezeu să ne dea un copil… Nu era timp de așteptat. Ne-am interesat pe la toate spitalele din București și din țară. Așa am ajuns, în cele din urmă, la o clinică privată: clinica de excelență ARES, din București.

Ne-au confirmat că malformația e gravă, că trebuie făcută neapărat, altfel riscăm să ne pierdem fetița. Dar tot ei ne-au dat și o veste bună: «O putem opera noi, fără niciun risc, avem un medic specialist din afară. V-o dăm acasă a doua zi!». Asta ne-au zis atunci, iar noi i-am crezut”, povestește Mihaela Lorenț.

Sofia a fost operată, la 6 luni, de o malformație la inimă | Foto: Eli Driu / Libertatea

Anul în care au fost descoperiți mai mulți medici falși

Specialistul era un medic grec care avea o colaborare cu clinica privată ARES. El reprezenta o firmă care producea dispozitive medicale şi venea în România să înveţe medici români să le folosească, a descoperit Digi24, care a expus cazul medicului în 2019. Anul 2019 a fost un an în care Libertatea a descoperit doi medici falși (italianul Matteo Politi – la privat și Raluca Bîrsan – la stat), iar apoi fenomenul revelării acestor cazuri a crescut.

Înainte de operaţia Sofiei, medicul grec Vasileios Thanopoulos, care nu avea drept de practică în România, supraveghease 10 intervenţii. Părinții aveau să descopere asta abia după operația nereușită a Sofiei, care avea doar 6 luni atunci.

O decizie din 2016 a DSP București care statuează că operația Sofiei Ana-Maria, efectuată de doctorul grec, „întrunește condițiile unui caz de malpraxis”, dar și că grecul nu a putut prezenta dovada avizului de liberă practică în România

„Iertați-l, că mare lucru nu faceți”

„După câteva ore, medicii au ieșit din operație și ne-au zis, inițial, că a fost un real succes. La scurt timp, totul s-a schimbat. Au zis c-o trimit de urgență la un spital de stat din Târgu Mureș, pentru că fata ar avea o problemă la plămâni. Alt șoc!”, povestește tatăl.

Florentin, tatăl Sofiei | Foto: Eli Driu / Libertatea

De fapt, i se rupsese un mușchi în timpul operației, lucru neprevăzut de medicul grec, deși scria în literatura de specialitate că există acest risc. Elicopterul a ajuns și el cu întârziere de 5 ore, imaginați-vă că eu am ajuns cu Loganul imediat după el. Florentin Lorenț, tatăl fetei:

Acolo, la spitalul de stat din Târgu Mureș, fetița a fost din nou operată pe cord deschis, iar medicii au reușit să-i salveze viața. Fetița a rămas însă cu sechele. „Medicul ne-a dat și o scrisoare medicală și ne-a îndemnat să dăm în judecată clinica privată. Ceea ce am și făcut”, adaugă Florentin Lorenț.

În dosarul penal deschis la solicitarea Secției 2 București a fost solicitată o nouă expertiză de la INML. „Aici începe povestea, că această instituție ne-a împiedicat 5 ani să ne găsim dreptatea. Știți ce ne-a zis un medic de aici? Să-l iertăm pe cel care ne-a operat fata, «că mare lucru nu faceți, vă dă niște bani și aveți grijă de ea».

Eu nu vreau să iert. Eu îmi câștig pâinea cum pot. Chiar dacă ajung să pasc iarbă din curte, tot nu am nevoie de banii lor. Vrem să nu le mai facă rău și altor copii!”, spune tatăl.

Sofia merge la școală 3 zile pe săptămână

Florentin Lorenț lucrează în construcții, pe șantier, iar soția lui, spune ea, a fost nevoită să-și dea demisia de la serviciu pentru a avea grijă de copilă. Sofia e în clasa pregătitoare și merge doar 3 zile pe săptămână la școală.

Sofia este în clasa pregătitoare | Foto: Eli Driu / Libertatea

„Ce facem înainte de culcare?”, o întreabă mama. „Îi mulțumim lui Doamne-Doamne pentru tot ce avem!”, răspunde copila, din brațele femeii. Nu e un răspuns exersat, ci o frânghie de care se țin părinții pentru a nu-și pierde curajul și forța – credința în Dumnezeu.

Tatăl ne arată apoi curtea: i-a construit Sofiei o căsuță în pom pentru păpuși și trei leagăne. Au în grija lor și mai mulți câini și pisici, aduși de pe stradă de fetiță. „Ne descurcăm cu greu, toți banii îi dăm pe drumuri, avocați, tratamente și tot ce-i mai trebuie Sofiei”.

„E copil, înțelege ce i se întâmplă, vorbim cu ea, dar își dorește lucruri ca orice alt copil, bicicletă, păpuși. I-am schimbat ochelarii de vedere de trei ori până acum. Nu vrem să-i lipsească nimic, pentru ea ne luptăm de 7 ani!”.

Sofia, în căsuța construită în curte | Foto: Eli Driu / Libertatea

„M-a ascultat și mi-a spus: Vă dau cuvântul meu de onoare că vi se va face dreptate!”

Florentin Lorenț povestește că în cei cinci ani, timp în care INML a întârziat să finalizeze expertiza, a cerut ajutorul mai multor autorități.

„Am bătut la ușa tuturor instituțiilor. Am fost la procurorul general al României, la Avocatul Poporului, la Ministerul Sănătății, am fost inclusiv în Parlament”, spune.

„După multe încercări eșuate, m-am necăjit și am cerut o audiență la ministrul sănătății. Nu am ajuns la el, dar am ajuns în biroul unui secretar de stat. M-a primit, i-am prezentat toate documentele pe care le am până acum, dânsul a chemat niște inspectori, a stat să mă asculte. La un moment dat, unul dintre ei mi-a zis: Vă dau cuvântul meu de onoare că vi se va face dreptate! Spre surprinderea mea, chiar am primit o hârtie de la minister care arată clar că medicii au greșit”, povestește bărbatul.

„Este necesară sesizarea Parchetului”

Ce se arată în hârtia de la minister, semnată de secretarul general al instituției, Alexandru Mihai Borcan?

Acesta arată că, pe 10 ianuarie 2023, o comisie mixtă s-a reunit la nivelul Ministerului Sănătății pentru a analiza cazul fetiței. Nu pe partea de practică medicală, ci strict pe procedura de la nivelul INML.

Comisia a descoperit că șeful de laborator nu a participat la comisia de expertiză nici la cea principală și nici la suplimentul de expertiză. Asta deși legea spune în art. 12 din Hotărârea nr. 772/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OG 1/2000:

Medicul șef de laborator (…) participă, în mod obligatoriu, la efectuarea expertizelor privind sesizările de acordare a asistenței medicale corespunzătoare.

Concluzia ministerului este că INML a făcut expertiza și suplimentul „fără respectarea dispozițiilor”. Și conchide că este necesară „sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1” în acest caz. Pentru ceea ce a comis INML.

Cum a tras INML de timp

Mihaela și Florientin Lorenț, părinții Sofiei | Foto: Eli Driu / Libertatea

„Medicii de la INML ne-au făcut să ne plimbăm de la un specialist la altul. O doamnă doctor ne-a zis că fetița noastră ar avea probleme neurologice pentru că are 4 ani și încă nu știe să scrie. «Doamnă, sunt parlamentari în țara asta care nu știu să scrie și să vorbească corect. Ce pretenții să ai de la un copil de 4 ani?», i-am răspuns. Ne-a trimis la «Marie Curie». Un medic neurolog de acolo ne-a zis: «Stați liniștit, domnule, nu se pune problema, fetița n-are nimic»”, povestește Florentin Lorenț.

„Medicul grec a făcut un experiment pe copilul meu. Nu avea drept de practică în România, nu avea voie să-mi opereze copilul. I-a rupt un mușchi la inimă. Fetița a rămas cu sechele, nu e sigur nimic, în orice zi i se poate rupe din nou inimioara. Facem kinetoterapie, are insuficiență cardiacă, imunitatea scăzută ș.a.”, a adăugat bărbatul.

Dumnezeu a vrut ca acest copil să trăiască! Asta mi-a zis și medicul de la Târgu Mureș care a salvat-o. Merge la școală, avem grijă să ducă o viață normală. Nu avem voie să fim supărați, mai ales ea. Și cum să ne supărăm pe acest copil? Fiecare zi e un câștig pentru noi.

INML confirmă verificările

Contactat de Libertatea, directorul INML, George Cristian Curcă, a confirmat controlul:

„La solicitarea Ministerului Sănătății, în acest caz s-a desfășurat o activitate de verificare a metodelor de întocmire a raportului de expertiză medico-legală și a suplimentului acestuia având la bază cadrul legislativ în vigoare care reglementează activitatea comisiilor mixte și cea de medicină legală.

S-a întocmit conform legii specifice un raport al cărui conținut urmează să fie adus la cunoștința conducerii INML.

Se va da curs prevederilor și dispozițiilor comisiei mixte ce sunt exprimate în acest raport. INML îndreaptă orice neîndeplinire metodologică prin mecanismele permanente de verificare a actelor medico-legale după întocmirea acestora la nivelul șefilor de laborator a conducerii INML, precum și a comisiei de avizare a INML corectând neconformitățile dacă există.

Acest aspect al participării metodologice a șefului de laborator în comisiile ce privesc deficiențele în acordarea asistenței medicale este astăzi în INML pe deplin respectat.

Este ce vă pot spune la ora aceasta până când iau cunoștință de întreg materialul din raportul Comisiei.”

