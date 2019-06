Ministru pakistanez, cu mustăți și urechi de pisică în timpul unei transmisiuni live

Un ministru din provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa a ajuns în cenytrul atenției după ce o conferință a sa a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „cat” activat.

Imaginile cu ministrul regional Shaukat Yousafzai discutând cu ziariștii, cu mustăți și urechi de pisică, au devenit virale.

Conferința respectivă a avut loc în orașul Peshawar. Filtrul „cat” a fost activat din greșeală.

„Filtrul „cat” a fost „activat din greșeală, nu intenționat. A fost un accident”, a explicat ministrul.

You can’t beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt’s live presser on Facebook with cat filters.. ? pic.twitter.com/xPRBC2CH6y