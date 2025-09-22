Întărirea cooperării cu NATO

În cadrul unei vizite recente la Sibiu, ministrul a inspectat Comanda Corpului Multinațional de Sud-Est, evidențiind pregătirea continuă a forțelor aliate. „Am văzut acolo Comanda Corpului Multinațional de Sud-Est cu un sediu și o echipă interconectată, antrenată, care se antrenează continuu, pregătită să ne apere oricând va fi nevoie”, a declarat oficialul.

Exercițiul NATO care va avea loc în următoarea lună pe întreg teritoriul României va implica un număr crescut de militari și echipamente. Ministrul a explicat: „Dacă vor vedea mult echipament militar pe străzi sau prin gări sau pe trenuri și vor vedea mai mulți soldați decât de obicei, să știe cât despre astea este vorba. Este un exercițiu NATO, pentru că suntem parte din această alianță minunată”.

Prezența aliată în România

În prezent, aproximativ 5.000 de militari aliați sunt staționați în România, desfășurând diverse misiuni. La baza aeriană Mihail Kogălniceanu, avioane Eurofighter ale forțelor aeriene germane asigură misiuni de poliție aeriană.

România contribuie, la rândul său, cu forțe în misiuni internaționale în Europa și Africa. Ministrul a subliniat că această colaborare oferă siguranță cetățenilor: „Asta ne dă confortul pentru a sta fiecare din noi liniștiți aici acasă, pentru că fiind parte din această alianță redutabilă, știm că suntem protejați”.

Reacția la incidente și provocări

Referindu-se la incidentul recent cu dronele, ministrul a afirmat că astfel de provocări vor continua, dar România este pregătită să răspundă împreună cu aliații săi. „Important este să luăm deciziile cu înțelepciune și să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm, alături de NATO”, a declarat oficialul.

În ceea ce privește resturile de drone găsite pe teritoriul României, ministrul a explicat că acestea nu reprezintă neapărat un pericol, dar sunt verificate de autoritățile competente. „Avem peste 20 de incidente în care bucăți de dronă au căzut pe teritoriul României după ce au fost distruse de antiaeriana ucraineană și au fost documentate și anunțate”, a precizat el.

Investiții în apărare

Ministrul a menționat că planul de investiții în echipamente militare este multianual și agreat cu aliații NATO. O prioritate actuală este utilizarea împrumutului SAFE pentru finanțarea proiectelor de înzestrare.

„Focusul nostru în momentul ăsta este folosirea împrumutului SAFE. Este un împrumut care dă o gură de aer bugetului României”, a explicat oficialul. Obiectivul este semnarea contractelor până în mai 2024.

Echilibrarea bugetului și prioritățile guvernamentale

Ministrul a subliniat necesitatea echilibrării situației fiscal-bugetare, aceasta fiind o prioritate a guvernului. „Armata nu poate fi o insulă într-o societate, suntem parte din această societate. Armata este parte din bugetul țării”, a declarat el.

Oficialul a explicat că resursele trebuie distribuite echilibrat între toate sectoarele esențiale, inclusiv infrastructură, sănătate, educație și apărare.

Comunicare și unitate socială

Ministrul a făcut un apel către mass-media pentru o prezentare obiectivă a informațiilor legate de situația de securitate, evitând panica nejustificată. „E important ca societatea noastră să stea unită și în astfel de momente”, a subliniat el.

Oficialul a evidențiat necesitatea depășirii divergențelor politice în favoarea interesului național comun: „Vrem o Românie prosperă, cu o economie solidă în care să ne creștem copii, să ne placă să îmbătrânim”.

Sprijinul pentru Ucraina

România continuă să sprijine Ucraina prin antrenarea militarilor ucraineni. Ministrul a subliniat importanța acestui ajutor: „Ei nu se luptă doar pentru teritoriul lor și pentru națiunea lor, ci se luptă pentru valorile noastre comune”.

Oficialul a argumentat necesitatea sprijinului pentru Ucraina, invitând la un exercițiu de imaginație: „Să-și imagineze ce ar însemna dacă România ar ajunge vecină cu Putin. Ar fi un lucru extraordinar de rău pentru viitorul nostru ca țară, pentru viitorul copiilor noștri”.

