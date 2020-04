De Denisa Dudescu,

„E un fake news că e un scandal și lumea e nemulțumită. Președintele a fost de acord cu acest lucru, la fel ca și prim-ministrul Orban. Aceste măsuri vreau să vă asigur că vin în sprijinul populației. Dacă nu am fi luată această decizie, în noaptea de înviere ieșeau mulți oameni și era imposibil să fie opriți de forțele de ordine. Plus că dacă am fi luat decizia de a îi opri am fi născut multe polemici între oameni și forțe de ordine. Oamenii n-ar fi înțeles, din credință că sunt Sfintele Paști s-ar fi dus la Biserică (…) Pentru sâmbătă sunt suficient de mulți cetățeni de bine din alte partide care vor să facă mici diversiuni care să ducă la un fel de 10 august, să stârnească credincioșii să asalteze bisericile. Eu nu am vrut să se ajungă la asta în care cetățenii stârniți de primari PSD-iști se duceau grămadă la biserică. Aveam informații în acest sens” a declarat Marcel Vela, miercuri, la Digi24.

”Aș dori să repet ce spun din 8 martie, să luați informațiile din surse oficiale, nu din zvonuri. Aveți informații de la diversioniști. Ați spus că există un confilict între mine și președinte. Întâlnirile cu președintele și premierul sunt periodice. Vom discuta despre starea de urgență și cum putem opri răspândirea coronavirusului”, a declarase anterior ministrul de interne la Antena 3.

Despre existența unui posibil conflict între el, președinte și premier, Vela a negat.

” Înainte de a face un lucru ca ministru e să anunț premierul și să anunț președintele. Erau la curent, motivele pentru care am luat decizia cu BOR au fost simple: am dorit să evităm aglomerația din seara de Înviere. ”

”A fost o decizie în mod oficial și cu consultare. Ce am stabilit, respect regulile: se duc în fața bisericii cei sub 65 de ani, de unde iau sfintele paști și stau ca la magazine. Cei de la biserică se ocupă de organizare, sunt oameni cu banderolă albă. Noi, ordinea publică, supraveghem activitatea pentru a nu exista incidente”, a mai spus Marcel Vela.

Mai mult, Vela a spus că nu se încalcă Ordonanța Militară.

”În subiectul cu lumina nu se încalcă nici o regulă. Oamenii nu se duc la Înviere după lumină. Sfânta slujbă se face doar de preot, iar cei care împart lumina sunt voluntari. Care se duc în fața blocului sau în fața caselor la țară. Oamenii nu se adună mai mult de 3. Vor primi candele și polițiștii, iar cei care trec pe stradă pot lua lumină și de la ei.”

