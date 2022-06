Iurie Țurcanu are zece ani de experiență în guvernare digitală și 15 în proiectarea și dezvoltarea soluțiilor IT în sectorul public și privat. În 2019 a fost inclus în topul Apolitical al celor mai influenți oameni din lume în guvernare digitală.

Prezent la evenimentul IQ Digital Summit la Iași, acesta a povestit pentru Școala 9 care este viziunea sa pentru digitalizare și de ce crede că un stat trebuie să fie invizibil.

„Exodul de talente, de creiere este foarte-foarte pronunțat la noi în țară”

Școala 9: Cum vedeți Republica Moldova în următorii zece ani din punct de vedere al digitalizării?

Iurie Țurcanu: O întrebare care vine și cu o mare responsabilitate, pentru că dacă nu se întâmplă aceste lucruri o să răsfoim istoria și vom vedea ce am promis. Eu cred cu tărie că cetățeanul Republicii Moldova va fi un cetățean mai liber, care nu va fi prins în cătușele birocrației, nu va fi țintuit într-o anumită zonă geografică sau ținut prizonier de anumite instituții.

Va fi cetățeanul care oricând, de oriunde, va putea accesa orice serviciu. Și deci se vor inversa rolurile, paradigma, nu va fi cetățeanul cel care va umbla pe la ghișeele instituțiilor, dar va fi statul virtual care oriunde s-ar afla cetățeanul trebuie să-i ofere niște servicii, servicii proactive. Pentru că statul are suficiente informații ca să știe că ai un nou-născut în familie, să-ți dea acele alocații pe care trebuie să le primească, că expiră revizia tehnică la automobil, să te programezi pentru respectivele servicii, fără să soliciți ceva în plus.

Recomandări Judecătorii care l-au condamnat povestesc șocați efectul „corupției și imposturii” din Primăria lui Oprescu: „Primarul general a strigat: «Grenadă!»”. Ce s-a întâmplat?

Dar ne-am dori și o administrație publică performantă și transparentă, invizibilă, să nu vină în viața noastră, să ne deranjeze, să ne vedem de traiul nostru.

– Aveți în plan multe alte servicii publice online, aveți și specialiști pentru a realiza digitalizare?

– Aceasta este cea mai mare provocare. Atunci când vorbim despre capacități suntem într-o competiție acerbă cu sectorul privat, nu ne putem pune cu sectorul privat, întrucât condițiile de salarizare, condițiile de muncă sunt complet diferite.

Însă nici nu prea dorim să facem acest lucru, întrucât mizăm pe implicarea sectorului privat în soluții digitale, deci noi aplicăm externalizarea într-o măsură foarte mare. Unde nu putem să aplicăm externalizarea sunt doar niște segmente foarte bine conturate și acolo mizăm doar pe capacitatea internă pe care încercăm să o cultivăm din interior.

Ar trebui să fie clar în mințile multora dintre cei care își propun digitalizarea pe sectorul public faptul că nu poate să digitalizeze sectorul public fără să fie create condiții digitale comerciale în sectorul privat. Pentru că în special aici omul interacționează cu aceste servicii. De exemplu, la bancă, dacă face tranzacțiile electronic, atunci capătă acea deprindere și încredere în serviciile digitale, oricare ar fi ele, publice sau private.

Recomandări INTERVIU. Profesorul rus de istorie care prezice dezintegrarea Federației Ruse: „La fel ca Imperiul Austro-Ungar și Uniunea Sovietică”

Dacă mizezi pe faptul că o dată pe an o să meargă cetățeanul la starea civilă sau la administrația fiscală și va interacționa cu serviciile electronice și asta înseamnă implementarea serviciilor, atunci acest lucru este greșit.

– Are Republica Moldova un plan de a forma tineri IT-iști?

– Noi avem mai mult programe prin care susținem dezvoltarea acestui sector. Noi avem deja o vacanță fiscală (n.r. deduceri de impozite) de mulți, mulți ani, din 2001, ca să fiu mai exact. Deja, iată, sunt 21 de ani de când avem facilități fiscale pentru sectorul IT.

Avem un parc virtual IT, care aplică o taxă unică de impozitare mai ales pentru companiile mici și în felul acesta se simplifică foarte mult interacțiunea cu statul. Nu mai există controale, nu mai există tot felul de alte năzdrăvănii care au fost inventate pentru a ține antreprenorii în suspans. Le dăm voie să inoveze și să producă lucrurile cu adevărat necesare. Este destul de greu, lucrăm și cu universități, pentru că demografia și exodul de talente, de creiere este foarte foarte pronunțat la noi în țară. Iar pe fundalul a ceea ce se întâmplă acum în regiune, războiul din țara vecină, cu toată incertitudinea asta, lumea pleacă și mai mult. De asta e o provocare majoră.

– Predați la Universitatea Tehnică a Republicii Moldova. Ce vă spun studenții dumneavoastră că ar avea nevoie ca să rămână acasă?

– Cei din IT, pe lângă faptul că ar vrea să vadă o țară dezvoltată din punct de vedere al infrastructurii IT, ca să aibă o conexiune bună a internetului, să aibă o legislație bună, care să-i favorizeze, ei doresc să aibă și un nivel de trai mai bun, să vadă și o infrastructură și niște servicii medicale mai bune, să vadă și niște grădinițe mai performante și mai orientate către tinerele familii. Dar lucrurile acestea se fac în timp.

Recomandări INTERVIU. Politologul Stelian Tănase, despre legile care dau puteri sporite serviciilor: „Sunt convins că Iohannis și-a dat acceptul, dar nu cred că a citit cu atenție textul”

Ceea ce transmit în mesajele lor este să nu venim cu prea multe reglementări din partea statului să le dăm voie să inoveze și să adoptăm acele mecanisme inovatoare, cum ar fi freelancing-ul sau alte acțiuni asemănătoare prin care ei sunt gata să achite un impozit și mai departe să le dăm pace că ei se vor descurca singuri. Nu este cea mai bună opțiune, pentru că acolo unde sunt create echipe, acolo se naște și creativitate, ingeniozitate, dezbateri, brainstorming, iar fiecare lucrând izolat, lucrul acesta se știrbește. Dar este și asta o facilitare a genului acesta, antreprenor individual este în agenda noastră.

Pentru tineri „e important să învețe, să obțină acele cunoștințe mai durabile”

– În zona IT sunt mulți autodidacți, mulți tineri învață singuri. Dumneavoastră ați angaja pe cineva care nu a terminat studii superioare?

– Eu am ca exemplu alte două domenii. Având în familie medici și știind care e situația acolo, fără o teză de doctor sau doctor abilitat, într-o secție într-un spital la noi în Chișinău s-ar putea să nu supraviețuiești acolo pentru că așa este mediul, este o concurență acerbă și cu grade științifice și cu tot. În IT, chiar din primul an de studiu, deja studenții sunt repartizați pe la companii și prin alte părți.

Pentru mine și pentru echipa mea nu ar fi o problemă să angajăm oameni care pot, dar nu au neapărat documentul în față, dar noi nu încurajăm lucrul acesta, întrucât credem că fiecare perioadă are șarmul ei și fiecare lucru trebuie făcut la timp.

Când e mintea mai tânără poate să absoarbă lucrurile noi și să stai la computer să programezi o să mai aibă timp. Cei care vor să-și facă o carieră profesională, după liceu, dacă știu html, css, php și alte câteva două-trei tehnologii, gata, se consideră mari profesioniști, dacă îi angajează cineva. E important să învețe, să obțină acele cunoștințe mai durabile, care o să-i ajute în viață mult mai mult decât ce au nevoie ei la moment.

Interviul complet, pe Școala 9.

GSP.RO Adrian Cristea s-a fotografiat dezbrăcat și a trimis poza unei femei. Ce a urmat apoi este ireal, povestea celui mai jenant moment din viața lui

Playtech.ro Imagini ȘOCANTE cu Alexandru Arșinel, după externare. Artistul a slăbit enorm și e tras rău la față

Observatornews.ro Românul care a cheltuit 80.000 de euro pentru a-şi construi o casă unică, de 100 mp. Întreţinerea costă cât pentru o garsonieră

HOROSCOP Horoscop 4 iunie 2022. Balanțele au ocazia de a intra în contact cu un prieten foarte bun, de la care te molipsesc cu idei bune

Știrileprotv.ro „Popeye”, rusul care și-a injectat ulei în bicepși, și-a făcut operații estetice. Vrea să arate „ca un extraterestru”. FOTO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru