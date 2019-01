Într-o postare pe Twitter, Peter Altmaier a cerut și clarificări urgente din partea Marii Britanii în ceea ce privește impasul în care se află în procesul Brexitului.

„Înţelegerea, răbdarea şi disponibilitatea de a aştepta până când va fi clarificată poziţia Marii Britanii au cea mai mare importanţă pentru a evita ce este mai rău. Dar aceste lucruri nu trebuie folosite greşit de dragul politicilor de partid. Cei mai mulţi oameni vor excluderea scenariului unui Brexit dur – în interesul Marii Britanii şi al altora”, a transmis Peter Altmaier pe rețeaua socială.

Sympathy, patience & readiness to wait until the UKs position will be clarified are of utmost important to avoid the worst. They should not be misused for party politics. Large majority wants to exclude hard #Brexit – in the interest of the UK & beyond.

— Peter Altmaier (@peteraltmaier) January 21, 2019