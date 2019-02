Solicitarea a fost făcută în comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaţilor şi a fost anunţată de deputatul PNL Virgil Popescu.

„Astăzi am votat, în unanimitate, să îi îl invităm pe ministrul Energiei – Anton Anton, la o discuție pe marginea impactului pe care îl are și îl va avea OUG 114 asupra sistemului energetic din România! Dezbaterea se va organiza peste 2 săptămâni la Comisia pentru Industrii și Servicii! Eu îi voi propune domnului ministru să își convingă colegii din Executiv să abroge OUG 114, pentru că NIMENI nu are are nimic de câștigat!”, a scris Popescu, pe Facebook.