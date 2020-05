De Denisa Dudescu,

”Multe curse au fost reluate după 15 mai, după ce am intrat în starea de alertă. Pentru noi si este o chestiune simplă asigurarea mobilității bunurilor, a mărfurilor și a persoanelor a fost o condiție obligatorie ca să aducem economia la parametrii la care funcționa înainte de criză. Transportul de marfă este o linie vitală pe care, dacă nu am fi ținut-o în funcțiune, economia nu mai funcționa”.

Lucian Bode, ministrul transporturilo, a spus că după starea de urgență numărul persoanelor care merg cu trenul sau cu alte mijloace în comun a crescut. Înscă călătorii trebuie să țină cont de o serie de măsuri.

„Trebuie să știe că este obligatoriu să poarte o mască de protecție, în gară să respecte recomandările CFR Infrastructură cu păstrarea distanței cu locurile în care poate să se așeze. Este foarte bine să-și achiziționeze biletul de tren online, dacă nu poate, la casele de bilete. Noi am organizat vânzarea acestor bilete, astfel încât să se păstreze distanța, o casă liberă, una funcțională. În tren , noi am spus că recomandăm să fie așezați pe locuri bine stabilite.Am încercat să marcăm, locul în care poate sta, în funcție de clasă, de rezervare pe care o alege. Am spus foarte clar, în tren se asigură dezinfectant, condiții de igienă. Este o normalitate să fie igienizate toate toaletele, ușile de acces, elementele comune”,a declarat Lucian Bode la postul B1TV.

Recomandări De ce nu s-a dat nicio amendă în starea de alertă: Ordinul MAI cu normele de aplicare nu e finalizat. Guvernul ia în calcul să pună excepții pentru folosirea măștii de protecție

Mai mult, ministrul transporturilor a spus că sunt reguli stricte și pentru șoferii autobuzelor și microbuzelor.

”Îi rog să implementeze o serie de măsuri absolute normale. Și pentru acest mod de transport, noi am pus în transparență cu o săptămână înainte de 15 mai un set de reguli pe care le recomandăm să fie respectate. Nimeni nu poate spune că nu a știut din timp care sunt regulile dacă vor să circule cu microbuzul. Dacă vrei să iei un microbuz purtarea măștii este obligatorie. Operatorul la urcare în autobuz să asigure soluții dezinfectante.

În cazul microbuzului este interzis ca oamenii să stea în picioare, doar pe locuri. Pentru a păstra o distanță și la microbuz și la autobuz între șofer și pasager, ori se delimitează printr-un mijloc special sau primele două locuri sunt lăsate libere. În cazul autobuzelor care au mai mult de două uși accesul se face pe ușa din față, ieșirea pe ușa din spate. Igienizarea mijlocului de transport este obligatorie după fiecare transport sau o dată la 4 ore. Să se dezinfecteze cu soluții speciale. Am recomandat utilizarea aerului condiționat pe traseele scurte cât mai puțin posibil”, a mai subliniat ministrul.

