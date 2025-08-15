În jumătatea de vest a țării, canicula va fi intensă, iar în restul teritoriului vremea va fi călduroasă, cu cer senin și mult soare. Spre seară, în zonele montane sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab, cu intensificări în sudul Banatului și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 27°C pe litoral și 37°C în vest.

În București, ziua va fi deosebit de caldă, cu o maximă de 36°C la umbră și disconfort termic accentuat.

La munte, vremea se menține însorită pe parcursul zilei, însă spre seară pot apărea averse și furtuni izolate. Pe litoral, temperaturile vor ajunge la 30°C, iar apa mării va avea aproximativ 25°C.

Canicula va persista în vestul țării, unde maximele vor atinge 38°C, iar disconfortul termic va fi accentuat. Spre seară, la munte vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Potrivit meteorologilor, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 37 – 38 de grade.

De asemenea, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

