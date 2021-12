Mioara Roman încă e internată la un centru de recuperare. Ce a descoperit Oana Roman când a vizitat-o

În ultimii ani, Mioara Roman a ajuns pe masa de operație din cauza unor afecțiuni care au necesitat intervenția chirurgicală. Aceasta a locuit ani de zile singură, însă de o bună perioadă de timp nu s-a mai putut descurca, iar Oana Roman a luat-o în casa ei. Situația a devenit din ce în ce mai dificilă cu trecerea timpului, căci Mioara Roman a necesitat ajutor de specialitate.

Oana și Catinca Roman au dus-o pe Mioara Roman într-un centru de recuperare. Stă acolo câteva săptămâni, apoi revine acasă. În prezent, fosta soție a lui Petre Roman se află în respectivul centru unde face diverse tratamente. Recent Oana Roman a vizitat-o, îi ducea dorul mamei.

Pe Instagram a dezvăluit cum se simte și ce face Mioara Roman acolo. „Într-un final am venit la mama pentru că îmi era foarte dor de ea şi mă simt mult mai bine. Trebuie să aştept puţin pentru că mama este la ora de gimnastică. Înainte de masă au ora de gimnastică, înainte de gimnastică sau după nu ştiu exact, face kinetoterapie şi masaj, apoi au o ora de gimnastică în fiecare zi.

Aştept să termine gimnastica, apoi să stau puţin de vorbă cu ea. Aici lucrurile sunt foarte bine organizate şi îngrijirea este una realmente impecabilă”, a povestit Oana Roman pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva luni, Oana Roman a dezvăluit care sunt afecțiunile de care suferă mama ei. „Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit! Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana acum ceva vreme la Kanal D.

