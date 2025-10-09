La eveniment, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a dorit să cunoască mai bine activitatea tinerilor designeri, provocările pe care aceștia le întâmpină în procesul de dezvoltare profesională, dar și planurile lor de viitor.

Mirabela Grădinaru, elegantă la eveniment

În cadrul discuției, Mirabela Grădinaru i-a felicitat pe tinerii creatori pentru munca, pasiunea și perseverența lor, subliniind importanța sprijinirii noilor generații în țară, prin acces la educație, mentorat și oportunități reale de afirmare.

Pentru această apariție, Mirabela Grădinaru a optat pentru haine elegante, a îmbrăcat o pereche de pantaloni negri, eleganți, pe care i-a asortat cu o bluză bej, creată de Irina Schrotter. Bluza din jerse de vâscoză, cu mâneci tip cămașă din poplin de bumbac, are și un preț pe măsură, aceasta găsindu-se pe site-ul casei de modă la prețul de 1.095 de lei, scrie Unica.

Vizita de ieri a venit la doar câteva zile după deschiderea oficială a Romanian Creative Week X Bucharest 2025, care a avut loc pe 3 octombrie, în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a doamnei Mirabela Grădinaru, la Muzeul Național de Artă al României.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative.

S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.

