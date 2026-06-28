Noile legături aeriene vin ca un răspuns la solicitările venite din partea comunității locale, dar și a mediului de afaceri, oferind opțiuni rapide și accesibile pentru călătorii.

Călătorii low-cost de la 99 de lei

Noile rute internaționale sunt operate de compania aeriană low-cost Wizz Air și sunt gândite pentru a deservi atât turismul de tip city break, cât și deplasările în scop profesional sau vizitele destinate comunităților de români stabilite în străinătate.

Pentru ambele destinații, operatorul aerian a programat două frecvențe săptămânale, în zilele de miercuri și duminică. Acest orar le permite pasagerilor o flexibilitate sporită în planificarea weekendurilor sau a deplasărilor de scurtă durată.

Din punct de vedere financiar, tarifele stabilite pentru lansarea acestor rute sunt extrem de atractive pentru bugetul de vacanță. Prețul biletelor pornește de la doar 99 de lei pentru un segment de zbor, iar locurile pot fi deja rezervate prin intermediul platformei oficiale a companiei sau prin aplicația mobilă dedicată.

Ce spun autoritățile locale și reprezentanții companiei aeriene

Oficialii din cadrul Consiliului Județean Bihor privesc această inaugurare ca pe o oportunitate concretă de dezvoltare regională, capabilă să plaseze județul mult mai vizibil pe harta turistică și economică a Europei.

„Mulțumesc companiei Wizz Air pentru încrederea acordată și echipei Aeroportului Oradea pentru munca depusă. Sperăm ca aceste curse să fie folosite, să se consolideze și să putem discuta, pe viitor, despre noi destinații. Este un pas înainte pentru Aeroportul Oradea și pentru județul Bihor”, a declarat Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor.

La rândul lor, reprezentanții operatorului aerian subliniază importanța strategică pe care piața din România o are în planurile lor de expansiune globală.

„Noile rute către Roma Fiumicino și Dortmund vor consolida legăturile regiunii cu destinații europene importante, vor sprijini turismul și călătoriile de afaceri și vor oferi comunităților locale mai multe opțiuni atunci când își planifică următoarea călătorie. Așteptăm cu nerăbdare să îi întâmpinăm pe pasageri la bord și să continuăm să creștem împreună cu Oradea și întreaga regiune Bihor”, a precizat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager în cadrul companiei.

Wizz Air în România: două decenii de investiții și extindere

Lansarea zborurilor din Oradea face parte dintr-o strategie de investiții pe termen lung pe care operatorul aerian o desfășoară în țară. De la debutul primelor operațiuni pe piața autohtonă, în anul 2006, compania și-a extins constant rețeaua, identificând România drept un pilon strategic în Europa de Est.

În prezent, la nivel național, operatorul gestionează un portofoliu impresionant de 227 de rute aeriene active, operate de pe 14 aeroporturi românești. Aceste conexiuni asigură legătura directă a pasagerilor români cu 82 de destinații răspândite în 27 de țări.

Pe parcursul celor două decenii de prezență pe piața locală, compania a dezvoltat nouă baze operaționale pe teritoriul României, generând în mod direct peste 1.700 de locuri de muncă pentru specialiștii din aviație.