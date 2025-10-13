Prezența partenerei lui Nicușor Dan a fost anunțată presei cu puțin timp înaintea orei 18.00, dar Libertatea a fost prezentă în Palatul Victoria și a surprins sosirea Mirabelei Grădinaru, așa cum se vede în imaginile video de mai jos.

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Potrivit informațiilor Libertatea, cei de la „protocol” au fost anunțați cu numai două ore înainte că soția președintelui României va fi prezentă.

Evenimentul a fost organizat la sediul Guvernului de Ministerul Muncii în parteneriat cu UNICEF și cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU și a avut drept scop „să consolideze eforturile regionale de eliminare a tuturor formelor de violență împotriva copiilor și să evidențieze progresele concrete și practicile cu rezultate încurajatoare în prevenire, intervenția timpurie în cazul apariției semnelor de suferință sau vătămare”, potrivit UNICEF.

„Suntem astăzi aici pentru o cauză care privește pe toți: protejarea copiilor noștri. Într-o lume în care totul se mișcă cu o viteză uluitoare, într-o lume în care provocările zilnice ne vor face să uităm ce este cu adevărat important, ne reamintim azi că fiecare copil are dreptul la iubire, respect și ascultare”, a spus Mirabela Grădinaru.

„Protejarea copiilor împotriva violenței nu este doar o obligație legală, ci o datorie morală. Recent, am depus o propunere legislativă care pedepsește căsătoriile forțate, un pas necesar pentru a proteja fetele și pentru a transmite un mesaj clar: libertatea nu se negociază. România își reînnoiește angajamentul de a apăra fiecare copil și de a învăța permanent din experiențele și practicile bune ale partenerilor noștri regionali”, a spus și ministrul muncii, Florin Manole, prezent la evenimentul care a început la ora 14.00.

„A pune capăt violenței împotriva copiilor este posibil și are sens din punct de vedere economic. Violența poate fi prevenită dacă acționăm colectiv și diferit, cu o abordare de ansamblu la nivel guvernamental și social”, a afirmat și Najat Maalla Mjid, reprezentanta specială a Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor.

La eveniment a mai fost prezent, printre alții, și Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Conferință ministerială regională, începută luni, durează două zile.

