„În cadrul BPN de astăzi am vorbit despre mandatul cu care vom merge la preşedintele României, am discutat despre dialogul pe care l-am avut cu reprezentanţii Comisiei Europene şi cu preşedintele socialiştilor europeni de la Bruxelles, am desemnat purtătorul de cuvânt al partidului şi am luat act de demisia trezorierului partidului”, a declarat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, la finalul şedinţei conducerii PSD.

În plus, preşedintele interimar al PSD le-a cerut colegilor de partid să propună date la care consideră că ar trebui să aibă loc Congresul formaţiunii şi să motiveze de ce preferă o anumită dată din calendar.

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici a fost audiat recent de procurorii DNA, iar ulterior a fost pus sub acuzare pentru două infracțiuni, respectiv utilizarea subvențiilor primite de partid de la Autoritatea Electorală Permanente în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și delapidare.





