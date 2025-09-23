Securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate

Institutul Aspen România a organizat marți, 23 septembrie, la Palatul Parlamentului, cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit, un eveniment important pentru sectorul energetic european. Tema din acest an a fost „Gestionarea trilemei: acces, securitate, sustenabilitate”,

Summitul a reunit lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene, experți internaționali și investitori.

„Ne trebuie energie cât mai ieftină cu putință pentru oameni, că este vorba de bugetul familiei, că este vorba despre bunăstarea și prosperitatea unei țări. Avem nevoie să fie una care să răspundă schimbărilor din modul în care se produce și se consumă energie”, a precizat Mircea Geoană, președintele Aspen Institute România.

Geoană a subliniat că un „incident în energie poate să paralizeze țara” și de aceea este nevoie de o atenție mai mare din partea decidenților din zona de „securitate clasică, dar și din zona de protecție cibernetică”.

„Degeaba o să avem gaze din Marea Neagră dacă nu le putem exporta. Degeaba o să avem gaze din marea Neagră în 2027, la Neptun Deep, dacă nu folosește economiei românești și reindustrializării țării noastre”, a punctat Mircea Geoană.

România poate să devină cel mai mare furnizor de gaze în UE

El a mai afirmat că România la nivel de politici publice are o slabă capacitate de a se ține de o strategie aprobată în sectorul energetic, dar că este un aspet care poate fi corectat în timp.

„Avem nevoie să ne punem oameni competenți și să ne ținem de treabă foarte serios. Astfel, doar pentru a publica o strategie nu este suficient. Avem nevoie de încăpățânare, de disciplină, de bani, de alinieri ale legislației, de convingerea opiniei publice, de vorbitul cu aliații europeni și transatlantici”, a precizat fostul secretar general adjunct al NATO.

El îndeamnă la pragmatism.

„De decenii Federația Rusă a încercat să ne izoleze și au jucat prin jurul nostru, pe toate părțile. Pentru că știau de la început că noi suntem singurii care avem resurse de energie și gaze naturale, și hidro, și acum regenerabile. Suntem singurul jucător care poate să înlocuiască dependența acestei părți de Europa de gazele și de energia din Rusia. De decenii și decenii ne-au ocolit“, susține Geoană.

„A fost foarte greu să ieșim din această încercuire. Vecinii noștri au nevoie de noi, pentru asta trebuie să fim și noi inteligenți și pragmatici. Brânza este pe bani. Trebuie să producem ieftin să producem în volume foarte mari și să atragem inclusiv tehnologie de ultimă generație în economia noastră”, a mai adăugat el.

Geoană subliază că acest lucru reprezintă „o șansă care nu vine de două ori”.

„În următorii 10 ani să devenim un jucător greu cu o energie ieftină pentru economia mea și să îi facem pe alții să fie dependenți de noi. Așa se joacă jocul”, a conchis el.

Alte știri

Incendiu la depozitul Antefrig din zona șoselei Pantelimon din București: A fost emis mesaj Ro-alert
BREAKING NEWS
Știri România 23 sept.
Incendiu la depozitul Antefrig din zona șoselei Pantelimon din București: A fost emis mesaj Ro-alert
Alessio Menegazzo, la Aspen Energy Summit 2025: „Să lăsăm discuțiile care țin de suveranitate energetică. Nu mai au sens”
Știri România 23 sept.
Alessio Menegazzo, la Aspen Energy Summit 2025: „Să lăsăm discuțiile care țin de suveranitate energetică. Nu mai au sens”
Monden

Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
Exclusiv
Stiri Mondene 23 sept.
Cu cine își lasă Gina Pistol fetița când ea și Smiley nu sunt acasă: „Ne este de mare ajutor”
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Stiri Mondene 23 sept.
„Asia Express”, 23 septembrie 2025. Concurenții dau viață păpușilor gigant din Filipine, simbol recunoscut de UNESCO
Politic

CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 23 sept.
CCR va amâna miercuri verdictul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
Politică 23 sept.
Ilie Bolojan a decis. Alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat încă 6 luni. Hotărârea, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
