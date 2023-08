Chinurile prin care Miruna Andreea-Cimpoieru, din Mârșa, Giurgiu, trece după ce mai multe boli foarte grave i s-au cuibărit în trupul plăpând pot fi mult mai mici sau chiar curmate, dacă fata primește tratamente și i se fac anumite proceduri medicale de recuperare. Pentru asta însă, Miruna, care suferă de tetrapareză spastică, retard neuropsihomotor, insuficiență renală și de afecțiuni ale inimii, are nevoie mai mult ca oricând de ajutorul semenilor.

Fata de 14 ani, dependentă de căruciorul cu rotile, trebuie să strângă lunar 10.000 de lei pentru a spera la o viață cât de cât normală, raportată la bolile care o chinuie de atâta amar de vreme.

„Nota unu la naștere și zero șanse de supraviețuire”

Miruna, aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România, e bolnavă de când se știe. Coșmarul fetei care acum are 14 ani – tot atâția de suferință împletită cu speranța într-un „mai bine” care s-a arătat de prea puține ori – a început de la primele minute de viață. Din sala de nașteri a Spitalului Universitar de Urgență București, unde neonatologii au resuscitat-o zeci de minute, Miruna a ajuns direct în Reanimarea aceleiași unități medicale cu un prognostic de supraviețuire extrem de rezervat.

Recomandări Cealaltă față a accidentului mortal de la 2 Mai: Oamenii erau pe carosabil, dar pe unde să meargă? Pista de biciclete se termină, începe șoseaua morții

„Nota unu la naștere și zero șanse de supraviețuire… A fost cumplit. Așa se vorbea despre Mirunica noastră. Dar bunul Dumnezeu a vegheat-o și, după două săptămâni de comă, copila noastră și-a revenit. Nu total, pentru că a mai fost nevoie de alte săptămâni de spitalizare în care a respirat prin măscuță, în care era dependentă de butelia de oxigen… era vie! Apoi, am ajuns acasă și am crezut că totul s-a sfârșit. Ni s-a spus că a fost vorba de aspirație de meconiu (n.r. – meconiul eliminat în preajma nașterii în lichidul amniotic și aspirat de făt). Nu aveam de unde să știm ce nenorocire avea să se abată asupra fetiței noastre”, povestește Iuliana Cimpoieru (37 de ani), mama Mirunei.

La nouă luni, diagnosticată cu tetrapareză spastică

Șase luni mai târziu, lucrurile aveau să se complice și mai mult pentru Miruna. Bebelușul nu gângurea, nu putea să se întoarcă de pe o parte pe alta și dormea doar pe spate cu burta foarte arcuită și piciorușele extrem de încordate.

Experiența primului copil, dar și episodul crunt prin care a trecut la nașterea Mirunei au făcut-o pe Iuliana să-și ducă fetița la medic. O primă concluzie – cea de la Spitalul clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu”, unde ecografia transfontanelară a arătat dezvoltarea normală a creierului bebelușului – nu a liniștit-o pe biata mamă, care a apelat și la un alt specialist.

Recomandări Care au fost probele care au dus la condamnarea lui Cioacă. După 9 ani de la sentința definitivă, scepticii încă pun la îndoială vinovăția fostului polițist

A doua opinie, obținută de la specialiștii Centrului de Recuperare pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, a adus cu ea un verdict cutremurător. Miruna suferea de tetrapareză spastică! O boală îngrozitoare care, de-a lungul timpului, a mutilat trupul fetiței și a atras după ea alte și alte maladii foarte grave: retardul psihoneuromotor, care a împiedicat dezvoltarea mintală normală a Mirunei (n.r. – are întârzieri în vorbire, poate rosti doar cuvinte simple), insuficiența renală (n.r. – rinichii au cedat și acum este dependentă de dializă, procedură pe care mama ei i-o face de trei ori pe zi), probleme cu activitatea inimii, a pulsului și a tensiunii arteriale.

„Împreună vom reuși să îi oferim Mirunei o viață mai puțin chinuită”

Micuța Miruna avea 9 luni când viața i s-a schimbat complet. Bebelușul a intrat în tot felul de programe medicale personalizate menite să-i aline suferințele și să o ajute să se scuture de haina suferinței. Un coșmar parcă fără de sfârșit, din care fata nu a mai reușit să iasă nici până astăzi, după 14 ani de luptă acerbă cu bolile care i-au prins trupul ca-ntr-o capcană.

„Am fost cu ea oriunde am crezut că poate fi ajutată. La specialiști din Timișoara, Hunedoara, Alba Iulia, București, din Spania (Barcelona) și Ucraina. La Chișinău, în Republica Moldova, Mirunica a fost operată de miofibrotomie (n.r. – detensionarea mușchilor spastici). Sunt terapii și tratamente foarte scumpe pentru bugetul nostru (n.r. – cei cinci membri ai familiei Cimpoieru, trei copii și doi adulți, trăiesc din aproximativ 4.000 de lei lunar). De aceea, îi rugăm pe toți aceia care vor auzi povestea tristă a fetiței noastre să ne ajute cu cât pot.

Recomandări Ce își asumă șefii poliției române, generalul Despescu și chestorul Matei, din tragedia de la 2 Mai?

Cu fiecare leu strâns, vom fi mai aproape de cei 10.000 de lei care ne trebuie lunar pentru ședințe kineto, ergo tomatis (n.r. – terapie neuroauditivă, stimulare prin sunet), masaje și gimnastică medicale. Doar împreună cu oamenii cu suflet vom reuși să îi oferim Mirunei o viață mai puțin chinuită”, este apelul pe care mama Mirunei îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Transplantul de rinichi și operația la coloană, luate în calcul

În funcție de răspunsul organismului Mirunei după reluarea acestor terapii de recuperare extrem de importante pentru evoluției stării ei de sănătate, specialiștii iau în considerare și o a doua etapă a tratamentului de lungă durată. Este vorba de operația de îndreptare a coloanei vertebrale, care s-a strâmbat și aproape că îi presează coastele, dar și de transplantul de rinichi, organe care au cedat complet și care sunt susținute prin dializă.

Cei care doresc să o ajute pe Miruna o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIRUNA».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro.

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

