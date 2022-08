Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat luni dimineață că se îndreaptă spre centrala nucleară ucraineană Zaporojie, care a fost ținta unor lovituri în ultimele săptămâni.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraines and Europes biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM