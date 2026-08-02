Preocupările generalului Grynkewich au fost subliniate într-un memoriu adresat Pentagonului și care a fost ulterior divulgat presei americane.

Comandamentul european al Statelor Unite coordonează operațiunile în Mediterana, de unde ajută Israelul să doboare rachete lansate de Iran sau de rebelii din Yemen.

Potrivit The Washington Post, doar două din cele cinci distrugătoare americane staționate la baza spaniolă Rota erau desfășurate vineri în Marea Mediterană.

Pe de altă parte, Comandamentul european al Statelor Unite este responsabil de protejarea aliaților din NATO în cazul unei agresiuni militare a Kremlinului, precum și de protejarea teritoriului american în fața unui posibil atac rusesc cu rachete cu rază lungă de acțiune.

Pentagonul a refuzat să comenteze avertismentul primit din partea generalului Alexus Grynkewich. Nici Comandamentul european al Statelor Unite nu a oferit răspunsuri la solicitările primite.

Președintele american Donald Trump a anunțat mai devreme că a anulat atacurile planificate împotriva Iranului, condiționând decizia de încheierea rapidă a unui acord.

Liderul republican de la Casa Albă susține că Statele Unite erau pregătite să dezlănțuie „teroare, putere și forță cum nu s-au mai văzut de la cel de-Al Doilea Război Mondial” încoace, dar a fost rugat de Iran și alte țări din Orientul Mijlociu să suspende atacurile. „Am fost rugați să ne oprim”, a explicat el, subliniind că discuțiile diplomatice au deschis calea către o posibilă rezolvare pașnică.

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