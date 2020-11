Miss Belarus 2008, între cei 800 de manifestanți arestați în timpul celei de-a 13 duminici de proteste anti-prezidențiale

De trei luni, adversarii lui Alexander Lukașenko se reunesc în fiecare duminică la Minsk, pentru a cere demisia acestuia după alegeri prezidențiale din 9 august, marcate de acuzații de fraudă. A fost a 13-a duminică de proteste în capitala Belarusului.

Bastoane, tunuri cu apă, arestări

Ca de fiecare dată, manifestanții care au defilat prin oraș au cerut demisia președintelui aflat la putere din 1994. Ei vor ca acesta să-i cedeze locul adversarei sale la alegerile prezidențiale, Svetlana Tihanovskaia, care a trebuit să fugă în străinătate ca principalele la fel cum au făcut și alte figuri importante ale opoziției în săptămânile următoare alegerilor pentru a scăpa de represiuni.

#Belarus Day 91. 13th consecutive Sunday of the nationwide protest. People are gathering for their traditional rally, but security forces are dispersing protesters immediately. Roads in the city centre are blocked, metro stations are closed. People have already been detained pic.twitter.com/FSYYr7btAf — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2020

Minsk, today https://t.co/y9BmS1Rb9N — Anne Applebaum (@anneapplebaum) November 8, 2020

Ca în fiecare săptămână, poliția anti-revoltă a folosit bastoane de cauciuc, tunuri cu apă și vehicule masive pentru a dispersa protestatarii. Mai multe stații de metrou au fost închise. Au fost operată zeci de arestări, dintre care 400 doar în capitală. Între cei reținuți de-a valma, Miss Belarus 2008, actori, sportivi, jurnaliști ori membri ai Crucii Roșii.

Olga, de la fotbal!

Fostul manechin Olga Hijinkova are 33 de ani și a fost prezentă la toate manifestațiile din Minsk. E a cucerit titul de Miss Belarus în 2008 și lucrează ca ofițer de presă la echipa de fotbal Dinamo Brest.

Olga Hijinkova, la concursul de frumusețe de acum 12 ani

Olga, în timpul protestelor din 9 noiembrie.

#Belarus At least 325 people have been detained across the country,but itll be more.Among them: athlete Andrey Kravchenko,actor Alexander Zhdanovich,Miss Belarus 2008 Olga Khizhinkova,mother of political prisoner Pavel Sevyarynets, 10 journalists, three medics from the Red Cross pic.twitter.com/hENr5kaxxX — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2020

Detentions could be observed amid a heavy deployment of police in the Belarusian capital, Minsk, on November 8, as a new protest against authoritarian leader Alyaksandr Lukashenka was taking place. pic.twitter.com/GfRBjyEJwU — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 8, 2020

Foto: EPA

