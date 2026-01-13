Primarul comunei, Mario Agnelli, a publicat un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Exprim cele mai sincere condoleanțe tuturor celor 14 familii – și cu siguranță au fost destul de multe – care au pierdut persoane dragi de toate vârstele în primele nouă zile ale acestui an. Este o rată a mortalității anormal de mare, având în vedere cele 133 de persoane care au decedat anul trecut”, a transmis edilul.

Numărul mare de decese este îngrijorător și nu există nicio explicație deocamdată. „Ar putea fi o coincidență, o perioadă deosebit de ghinionistă sau poate că vremea rece recentă și valul de gripă care îi afectează pe cei mai vulnerabili au o legătură cu asta”, a spus primarul, citat de Corriere della Sera.

„Trecerea de la un deces la fiecare trei zile sau mai mult la unul pe zi nu este plăcută”, a subliniat el.

„Capelele funerare sunt pline, (…) așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, nici măcar pe vremea” pandemiei de COVID-19, a precizat primarul.

Doi dintre decedați, inclusiv un bărbat de 60 de ani, sufereau de cancer în fază terminală. Ceilalți aveau peste 80 și chiar și 90 de ani și au fost probabil mai vulnerabili într-o perioadă marcată de temperaturi scăzute și un vârf al super-gripei de tip K, notează Corriere della Sera.