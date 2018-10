Misterul discului din Phaistos. Are mai bine de 4.000 de ani și nimeni n-a reușit să descifreze inscripțiile

Arheologii cred că misteriosul disc a cărui origine nu a fost deocamdată descoperită datează de pe vremea civilizației minoicilor, care au trăit înaintea grecilor în Insula Creta, începând cu anii 2000 până la 1400 înainte de Christos. Cele mai importante vestigii rămase de pe urma lor sunt Palatul din Knossos, datând din Epoca Bronzului. Minoicii sunt cunoscuți ca primii oameni care au imprimat în argilă scene simbolice din mediul natural, fără să folosească figuri umane, iar cunoștințele și posibilitățile lor de construire erau cu mult peste cele ale acelor timpuri. În 1908, în palatul minoic de la Phaistos, a fost găsit artefactul misterios ale cărui inscripții nu au fost nici până azi descifrate.

Limba minoică are încă o doză de mister dar se știe că a influențat foarte mult viitoarea limbă greacă. A mers pe două linii, A și B, și s-a transmis prin inscripții asemănătoare unor hieroglife, imprimate în argilă, arată curiosity.com.

Discul din Phaistos nu este însă asemănător artefactelor vremii. Are un diametru de aproximativ 16 centimetri, și are pe ambele părți inscripții și simboluri, 241 în total, care formează 45 de figuri distincte. Acestea nu corespund nici uneia din liniile de descendență ale limbii și nici măcar nu au fost scrijelite în argilă, ci imprimate cu ceva care în zilele noastre ar putea fi o ștampilă, pentru că fiecare simbol care se repetă este identic cu precedentul. Arheologii au stabilit că asta nu seamănă cu nici o formă de scriere cunoscută, și nu sunt numai niște desene frumoase pe disc. Mesajul are o structură secvențială care nu a fost descifrat până în prezent.

Sursa foto: wikipedia.org