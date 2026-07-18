Planeta, numită LHS 1140 b, se află la 48 de ani-lumină de Pământ și orbitează o stea roșie, mai mică și mai rece decât Soarele. Atmosfera detectată conține heliu, un gaz care nu poate susține viața, însă cercetătorii cred că ar putea exista și alte gaze în straturile inferioare.

Coordonatorul studiului, dr. Collin Cherubim de la Universitatea Harvard, a descris descoperirea drept „un lucru foarte important”. Potrivit acestuia, este pentru prima dată când este identificată o atmosferă pe o planetă stâncoasă aflată în zona locuibilă a unei alte stele.

Până în prezent au fost descoperite peste 6.000 de exoplanete, însă doar câteva zeci sunt mici și stâncoase, asemenea Pământului, și se află în așa-numita „zonă Goldilocks”, unde temperaturile ar putea permite existența apei lichide. Până acum, niciuna dintre acestea nu avea o atmosferă confirmată.

Autorii studiului, publicat în revista Science, subliniază că descoperirea nu înseamnă că a fost găsită viață extraterestră. Totuși, existența unei atmosfere reprezintă o condiție esențială pentru ca o planetă să poată susține apă lichidă și, implicit, viață.

Dr. David Charbonneau, tot de la Harvard, a afirmat că rezultatul este un pas important în căutarea răspunsului la una dintre cele mai mari întrebări ale științei: dacă există viață dincolo de Pământ. El a precizat că este prima atmosferă identificată pe o planetă stâncoasă din zona locuibilă a unei stele din afara Sistemului Solar.

Oamenii de știință analizează și alte lumi promițătoare. Pe planeta K2-18b au fost detectate anterior urme ale unui gaz asociat pe Pământ cu viața marină, însă o analiză NASA din 2025 a arătat că dovezile sunt insuficiente. În același timp, observațiile realizate cu telescopul James Webb asupra planetelor din sistemul TRAPPIST-1 au exclus o atmosferă asemănătoare celei terestre pentru TRAPPIST-1d, în timp ce rezultatele pentru TRAPPIST-1e rămân neconcludente.