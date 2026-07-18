Povestea tânărului cu deficiență de auz care reprezintă România la concursuri mondiale de frumusețe: „Limitele există doar atunci când renunțăm la visurile noastre”
Constantin Florin Nistor. Foto: arhiva personală

„Încă din copilărie am visat să devin designer vestimentar”

Originar din Târgu Neamț, Florin a participat în 2016 la Balul Bobocilor organizat de Liceul Tehnologic Special Bivolărie din județul Suceava, școala unde a studiat timp de 13 ani. Acea experiență i-a schimbat viața. După ce a câștigat concursul, a descoperit o pasiune puternică pentru lumea modei și a concursurilor de frumusețe. Atunci s-a născut visul său de a participa într-o zi la competiții importante de tip Mister. Anul trecut a aflat despre concursul Miss și Mister Tăcere România, organizat de Asociația Națională a Surzilor din România. A participat și a câștigat titlul de cel mai bun Mister Fotogenic. 

„Pentru mine, aceste realizări demonstrează că limitele există doar atunci când renunțăm la visurile noastre. Cu toate acestea, drumul meu nu este ușor. Îmi doresc foarte mult să urmez cursuri profesionale de modelling și dezvoltare personală, însă posibilitățile financiare nu îmi permit acest lucru în prezent. De aceea, caut sprijin, îndrumare și oportunități care să mă ajute să evoluez și să-mi dezvolt potențialul. 

Încă din copilărie am visat să devin designer vestimentar și să urmez o facultate de profil la Iași. Din păcate, părinții mei nu au avut posibilitatea financiară să mă sprijine, iar eu nu aveam un loc de muncă. Chiar și acum sunt nevoit să muncesc pentru a-mi acoperi cheltuielile, iar visul meu a rămas doar un vis. Cu toate acestea, nu am încetat niciodată să cred că într-o zi voi reuși să îl transform în realitate”, a declarat tânărul.

Florin a rememorat pentru Libertatea și cum s-a decis acum 10 ani să participe la Balul Bobocilor.
„Aveam doar 14-15 ani și eram boboc. Școala organiza concursul Miss și Mister Boboc, iar pentru mine a fost o experiență de neuitat. Am participat cu emoții și entuziasm. Atunci am descoperit cât de mult îmi place să fiu pe scenă. Moda este locul în care mă simt liber. Îmi oferă posibilitatea să mă exprim, să fiu creativ și să arăt cine sunt cu adevărat. Atunci când port o ținută sau urc pe podium, simt că toate grijile dispar pentru câteva momente. Concursurile de frumusețe nu înseamnă doar aspect fizic, ci și curaj, disciplină și încredere. Sunt locurile unde simt că pot demonstra că dizabilitatea mea nu mă definește”, spune Florin Nistor.

După Balul Bobocilor din 2016 nu a mai participat la alte concursuri până anul trecut, când Asociația Națională a Surzilor din România și ANSR Tineret au organizat un concurs unde a obținut titlul de cel mai bun Mister Fotogenic.

„Ulterior am reprezentat România la Miss & Mister Deaf Universe din Italia, unde am câștigat titlul de cel mai simpatic Mister. A fost o realizare importantă pentru mine și o confirmare că merită să continui. Cea mai mare realizare este faptul că am avut curajul să reprezint România la un concurs internațional și să obțin un premiu. Totuși, simt că drumul meu abia începe. Îmi doresc să lucrez în lumea modei, să urc pe podiumurile de fashion și, mai ales, să urmez Facultatea de Design Vestimentar, vis pe care încă nu am reușit să îl îndeplinesc, din cauza dificultăților financiare”, povestește tânărul.

Povestea tânărului cu deficiență de auz care reprezintă România la concursuri mondiale de frumusețe: „Limitele există doar atunci când renunțăm la visurile noastre”
Florin Nistor, în Italia, în 2025, alături de sora sa, Lena Nistor. Foto: arhiva personală

„Încerc să supraviețuiesc de la o lună la alta”

Cel mai greu pentru Florin a fost să renunțe la multe dintre visurile și dorințele sale din cauza situației financiare. A lucrat într-un loc de muncă prost plătit, unde abia reușea să își acopere cheltuielile. 

„Nu îmi permiteam să călătoresc, să investesc în dezvoltarea mea sau să urmez ceea ce îmi doream cu adevărat. De multe ori am pus nevoile și responsabilitățile înaintea propriilor visuri. A fost dureros să văd cum timpul trece, iar eu sunt nevoit să renunț la oportunități doar pentru că nu aveam resursele necesare”, adaugă Florin Nistor.

Tânărul a absolvit Liceul Tehnologic Special Bivolărie în 2020, după care a urmat Universitatea din Pitești, specializarea Asistență Socială, iar ulterior a finalizat și un program de master în „Misiunea și Slujirea Bisericii prin limbajul mimico-gestual”. A sperat că își va găsi un loc de muncă în domeniul pe care l-a studiat, însă realitatea a fost mult mai dificilă.

În prezent lucrează ca asistent vânzări la Bershka: „Din păcate, salariul este insuficient. Locuiesc cu chirie și, de cele mai multe ori, după două săptămâni de la salariu nu mai rămân cu bani. Încerc doar să supraviețuiesc de la o lună la alta, iar acest lucru face foarte dificilă îndeplinirea visurilor mele”.

Povestea tânărului cu deficiență de auz care reprezintă România la concursuri mondiale de frumusețe: „Limitele există doar atunci când renunțăm la visurile noastre”
Florin Nistor a reprezentat România la Miss & Mister Deaf Universe din Italia, unde a câștigat titlul de cel mai simpatic Mister. Foto: arhiva personală

„Am fost de multe ori judecat și tratat diferit din cauza pierderii auzului”

În școala specială nu a avut parte de discriminare, deoarece era înconjurat de oameni care îl înțelegeau. „În schimb, în societate am fost de multe ori judecat și tratat diferit din cauza pierderii auzului. Au existat momente în care oamenii au considerat că dizabilitatea mea înseamnă că sunt mai puțin capabil, iar acest lucru a fost foarte dureros”, mai precizează Florin Nistor.
Anul trecut a participat la Miss & Mister Deaf Universe, competiție desfășurată în Gallipoli, Italia și spune că acea experiență a fost pentru el una foarte specială: „A fost primul meu concurs internațional și una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea. Am cunoscut participanți din Europa și din alte continente și am învățat foarte multe despre diversitate și cultură. Au fost 20 de concurenți în total. Pentru mine, faptul că am reprezentat România și că am obținut un premiu a însemnat enorm”.

Povestea tânărului cu deficiență de auz care reprezintă România la concursuri mondiale de frumusețe: „Limitele există doar atunci când renunțăm la visurile noastre”
Florin a câștigat titlul de cel mai bun Mister Fotogenic. Foto: arhiva personală

Are nevoie de sprijin pentru a participa la Miss & Mister Deaf Universe din Thailanda

În noiembrie, Florin va reprezenta România la competiția internațională Miss & Mister Deaf Universe din Thailanda. Însă pentru a putea participa are nevoie de aproximativ 6.000-7.000 de lei, bani necesari pentru transport, cazare și celelalte cheltuieli ale competiției.
„Din păcate, cu salariul pe care îl am și cu cheltuielile lunare, această sumă este imposibil de strâns într-un timp atât de scurt. De aceea, orice donație, indiferent cât de mică, poate face diferența și mă poate ajuta să îmi reprezint țara la această competiție internațională. Cei care doresc să mă sprijine pot dona prin Revolut. Cel mai mare vis al meu este să câștig titlul Miss & Mister Deaf Universe, competiție care va avea loc în Thailanda, în luna noiembrie. Nu îmi doresc acest titlu doar pentru mine. Îmi doresc să demonstrez că o persoană cu deficiență de auz poate reuși, poate inspira și poate reprezenta România cu demnitate. 

În spatele acestui vis sunt ani de sacrificii, lipsuri și multe momente în care am fost aproape să renunț. Sper ca, prin această participare, să le ofer speranță și altor tineri care se confruntă cu aceleași dificultăți și să arăt că visurile merită urmate chiar și atunci când drumul este foarte greu”, mai spune Florin. Cei care doresc să îl ajute o pot face prin donații la următorul cont: RO51REVO0000103290527308 – Constantin Florin.

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