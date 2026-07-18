Maimuțele au fost găsite în două cutii din portbagaj

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 17 iulie 2026, în jurul orei 06:40.

La controlul de frontieră s-au prezentat trei femei, cetățene ucrainene, care călătoreau cu un autoturism înmatriculat în Ucraina.

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În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit în portbagaj două cutii în care se aflau patru maimuțe.

„În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit în portbagajul autoturismului două cutii în care se aflau patru maimuțe. Din verificările efectuate s-a stabilit că animalele aparțineau conducătoarei autoturismului, o femeie în vârstă de 47 de ani.”, a transmis Poliția de Frontieră.

Șoferița: „Maimuțele au fost moștenite de la mama mea”

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că animalele aparțineau conducătoarei autoturismului.

Potrivit comunicatului Poliției de Frontieră, femeia le-a explicat oamenilor legii că animalele au fost moștenite.

„Aceasta a declarat că maimuțele au fost moștenite de la mama sa, decedată recent.”, se precizează în comunicatul Poliției de Frontieră.

Femeia nu a putut prezenta documentele necesare privind proveniența, deținerea și transportul primatelor.

Singurul document pus la dispoziția autorităților a fost o fotografie despre care a susținut că reprezintă un act de import al maimuțelor din Siria în Ucraina.

„Persoana în cauză nu a putut prezenta documentele legale privind proveniența, deținerea și transportul animalelor, punând la dispoziția autorităților doar o fotografie a unui document despre care a susținut că reprezintă un act de import al maimuțelor din Siria în Ucraina.”, arată Poliția de Frontieră.

Animalele au fost preluate de DSVSA Timiș

Polițiștii de frontieră au dispus măsurile legale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care animalele erau transportate și pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Cele patru maimuțe au fost predate reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, care le vor avea în custodie.

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