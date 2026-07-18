Aproape 73.000 de locuri de muncă au dispărut în opt ani

Industria auto a cunoscut o creștere puternică după criza financiară, ajungând de la aproximativ 113.000 de angajați în 2010 la un maxim istoric de 206.300 de salariați în 2018.

De atunci însă, tendința s-a inversat.

În ultimii opt ani, sectorul a pierdut aproximativ 73.000 de locuri de muncă, adică peste o treime din forța de muncă existentă la vârful din 2018.

La finalul lunii aprilie 2026, în fabricarea autovehiculelor și a componentelor (CAEN 29) mai lucrau 132.800 de persoane, cel mai mic efectiv înregistrat din 2012.

Fiecare lună din ultimul an și jumătate a adus noi pierderi

Potrivit analizei, între ianuarie 2025 și aprilie 2026, numărul angajaților a scăzut de la 150.900 la 132.800, ceea ce înseamnă o reducere de 18.100 de salariați în doar 16 luni.

Autorii analizei subliniază amploarea fenomenului: „Nu a existat nicio lună de creștere în tot acest interval: fiecare lună a adus un minus, în medie de 1.200 de salariați.”

Cel mai sever recul s-a înregistrat în ianuarie 2026, când aproximativ 3.100 de locuri de muncă au dispărut într-o singură lună.

În aprilie 2026, alte 1.300 de persoane au ieșit din sector.

De ce scade industria auto

Scăderea numărului de angajați este legată direct de reducerea producției auto.

Dacă în 2022 și 2023 industria auto era unul dintre principalele motoare ale industriei prelucrătoare, la începutul lui 2026 producția a coborât sub media întregului sector industrial.

România depinde în mare măsură de comenzile constructorilor auto europeni, în special din Germania, iar reducerea producției acestora afectează direct fabricile românești de componente auto.

La această situație se adaugă creșterea costurilor cu energia și salariile, dar și concurența unor state precum Maroc sau Turcia, care atrag investiții în producția intensivă de forță de muncă.

Perspective îngrijorătoare

Analiza avertizează că, dacă ritmul actual se menține, industria auto va coborî sub pragul de 130.000 de angajați până la sfârșitul anului 2026.

„Cifrele din aprilie 2026 nu indică o prăbușire, ci ceva poate mai dificil de gestionat: o erodare lentă, constantă și fără un orizont clar de oprire.”, spun realizatorii analizei.

Impactul este deja vizibil în unele județe. Un exemplu este compania SE Bordnetze SRL din Caraș-Severin, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto, care și-a redus personalul de la aproape 4.000 de angajați la finalul lui 2024 la 1.483 de salariați în 2025.

Și proprietarul Dacia a anunțat concedieri masive în sectorul de inginerie, vizând eliminarea forței de muncă globale cu un procent cuprins între 15% și 20%. Restructurarea ar putea lovi și operațiunile din România, în special Centrul Tehnic de la Titu.

Rămâne neclar câți dintre angajații disponibilizați și-au găsit un alt loc de muncă, câți s-au reprofilat și câți au ales să plece în străinătate.

Problema nu este însă una ce ține numai de țara noastră, o analiză recentă artată că 726.000 de angajaţi vor fi concediați din industria auto europeană, până în 2040, în tranziţia la maşini electrice.