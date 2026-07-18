Alături de imaginile emoționante în care apare împreună cu fiica ei, Elena Udrea a postat și un mesaj emoționant.

„1 an cu Eva. Dumnezeu îți dă mereu cât poți sa duci. Și răsplătește înmiit fiecare încercare! Mulțumesc, Doamne!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea pe contul de socializare.

Elena Udrea a stat departe de fetița ei mai mulți ani, după ce fostul politician a ajuns la pușcărie în urma sentinței primite în dosarul „Gala Bute”.

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Eliberată din închisoare în anul 2025, după ce a executat puțin peste trei ani din pedeapsa de șase ani pe care o primise, Elena Udrea și-a revăzut fiica, pe Eva. Iar acum, la aproximativ un an, fosta politiciană a vorbit cu jurnaliștii de la SpyNews despre perioada petrecută în spatele gratiilor.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a spus Elena Udrea, potrivit sursei citate.

„Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”, a mai adăugat Elena Udrea în interviul care a fost difuzat la Știrile Antena Stars.

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