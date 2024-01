„Sute de mii” de manifestanţi au răspuns în această primă zi a anului la apelul unei platforme de peste 300 de organizaţii şi asociaţii de a se aduna sub sloganul „Alături de martirii noştri, sprijin pentru Palestina, blestem pentru Israel”, potrivit agenţiei oficiale Anadolu, citată de posturile de televiziune,

Mulţimea compactă, purtând steaguri turceşti şi palestiniene, a început să se îndrepte încă înainte de răsărit spre podul Galata, care traversează Bosforul, şi s-a revărsat de asemenea de-a lungul părţii europene a Istanbulului, scandând „Moarte Israelului”, „Afară din Palestina” şi „Dumnezeu este mare”, notează AFP.

Un banner uriaş în culorile palestiniene a fost întins la mijlocul podului, iar fotografii care îl caricaturizau pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu o mustaţă hitleristă au fost de asemenea afişate.

Bilal Erdogan, cel de-al doilea fiu al şefului statului turc, a luat cuvântul pentru a-i saluta pe „martirii” armatei căzuţi în Irak. „Rugăciunile noastre sunt cele mai bune arme pentru a ieşi din întuneric, salutări sfinţilor noştri martiri care ne luminează calea”. a spus el. „Am fost în Cisiordania, Ierusalim şi Gaza: oamenii de acolo îşi pun speranţele în Turcia şi în Recep Tayyip Erdogan”, a asigurat Bilal Erdogan mulţimea. El a descris Israelul ca fiind un stat „terorist” şi „genocidar”.

