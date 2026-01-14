Rezultatele autopsiei copilului din Craiova, mort pe 12 ianuarie, indică insuficiența cardio-respiratorie și pneumonia interstițială drept cauze ale decesului.

Bebelușul s-a născut pe 10 ianuarie, prin cezariană, la clinica privată Madonna Maria din Craiova. Analizele făcute la o zi după naștere au arătat un nivel ușor ridicat al proteinei reactive.

Părinții, Simona și Radu, spun că nu au fost informați despre detaliile tratamentului administrat. Pe 12 ianuarie, bebelușul a intrat în stop cardio-respirator și, în ciuda eforturilor de resuscitare manuală, nu a mai putut fi salvat.

Cei doi părinți din Craiova au depus plângeri la Colegiul Medicilor și Poliție, declarând că sarcina a decurs fără complicații și nimic nu anunța tragedia legată de bebelușul lor. Investigațiile sunt în desfășurare.

Tot la Craiova, un bebeluș de 3 luni a murit în aprilie 2025, la spital. Poliţiştii din Dolj au început cercetările, iar tatăl copilului susține că s-ar fi produse erori ale personalului medical care ar fi condus la deces.

