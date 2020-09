Moartea doamnei Costache. La Vaslui, o bunică nu s-a trezit după o operație de bilă, iar medicii au transferat-o inertă la spitalul COVID de la Bârlad, deși fusese testată negativ

Valeria Costache, 61 de ani, s-a stins de coronavirus la cinci zile după una dintre cele mai frecvente operații: de bilă. Testată de două ori înainte de a intra în blocul operator, medicii au declarat-o bolnavă de COVID-19 la o zi după operație, când nu se mai trezea din anestezie la ATI.

“Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație”

“Oricine poate să fie în situația mea, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac. Nici măcar nu ne-au zis că o transferă în mijlocul nopții la spitalul COVID de la Bârlad. Că mama nu mai e la ei am aflat abia când am sunat de dimineață la Spitalul Județean Vaslui, unde știam că e. Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație, când nu se mai trezea din anestezie”, își începe povestea Camelia Bălan.

Femeia ieșise negativă la cele două testări făcute în Spitalul Județean Vaslui. Prima testare fusese făcută chiar în noaptea când ajunsese cu ambulanța la Urgențe. O a doua testare, pe secția Chirurgie.



Spitalul Județean Vaslui | Foto: monitoruldevaslui.ro

La câteva ore după mutare, DSP Vaslui a anunțat izbucnirea unui focar de coronavirus chiar pe secția de Chirurgie a Spitalului Județean Vaslui, de unde plecase intubată și inconștientă Valeria Costache.



16 cadre medicale, asistente și infirmieri, au ieșit pozitive la testare.



Spitalul din Vaslui refuză să dea actele familiei



Rudele femeii încă se întreabă dacă de pe secție a luat și ea coronavirus ori dacă a avut vreodată boala. Nu au văzut în mână rezultatul nici unui test COVID făcut la Spitalul Județean Vaslui. “Spitalul invocă GDPR”, explică avocata angajată de familie pentru a avea acces la documentele medicale ale Valeriei Costache.

Până acum, copiii pacientei au primit o singură foaie, un certificat de constatare a decesului eliberat de spitalul din Bârlad. În acte, cauza decesului este una singură, infecție cu COVID-19.



Familia are dubii că lucrurile au fost așa de simple.



O criză de bilă și ultimul drum spre Spitalul Județean Vaslui

E seara zilei de 20 august. Valeriei Costache i se face rău acasă, așa că unul dintre nepoții ei sună la 112. După 30 de minute, sosește o ambulanță, iar femeia e dusă la Spitalul Județean Vaslui. Noaptea nu iese de la UPU. Abia după ce este testată pentru coronavirus, medicii o mută pe secția Chirurgie.



Rămâne trei zile pe secție, unde medicii încearcă mai întâi să-i trateze medicamentos pietrele de la fiere, înainte de a decide că e necesară o intervenție chirurgicală.



Femeia e de acord, colecistectomia e o operație banală. Înainte de intervenție, Valeria Costache își anunță familia că totul e sigur, căci i-a ieșit negativ și al doilea test pentru COVID-19.

Operația a decurs bine, dar pacienta nu s-a mai trezit

Pe 24 august, femeia intră sub bisturiul chirurgului Iulian Veliscu. “Operația a decurs bine. Așteptăm să treacă perioada critică de 72 de ore și ca pacienta să se trezească din anestezie”, e mesajul primit de fiica pacientei de la chirurgul care a operat-o pe Valeria.



Însă femeia nu s-a mai trezit vreodată. În mai puțin de 48 de ore de la operație, Valeria Costache e ridicată de pe secția de Terapie Intensivă, urcată într-o a doua ambulanță și transportată la Bârlad. Totul se întâmplă la miezul nopții dintre 25 și 26 august, iar familia află abia când îi sună de dimineață pe cei de la Spitalul Județean Vaslui.



Nu ne-au spus nici dacă e trează. Doar că e intubată. Are COVID și au dus-o la Bârlad. Camelia Bălan, fiica Valeriei Costache:

Între timp, DSP Vaslui anunță izbucnirea unui focar de coronavirus pe secția de Chirurgie de unde plecase Valeria Costache. Iar în aceeași zi, inspectorii sanitari o sună pe Camelia Bălan, dar nu recomandă izolarea pentru nimeni, nici măcar pentru cei doi nepoți adolescenți care locuiau alături de bunica lor într-un apartament din centrul Vasluiului.



Moarte anunțată cu întârziere

Ultimele trei zile din viață s-au scurs pentru Valeria Costache într-un salon pentru pacienții cu COVID-19. În acest timp, rudele femeii au sunat de șapte-opt ori la spitalul din Bârlad, dar nu au reușit să afle mai nimic despre starea ei de sănătate. “Ni s-a spus inclusiv că ținem linia ocupată”, își amintește Camelia Bălan.



Pe 29 august, ginerele pacientei a mai apelat de două ori spitalul. Valeria Costache murise deja de câteva ore când, în jurul orei 9 dimineața, Vasile Bălan a sunat la Bârlad.



I s-a transmis că informațiile despre starea soacrei sale pot fi date doar de către medic, care are program cu publicul între orele 12 și 13. Așa că bărbatul a revenit la 12:04. “Doctorul îmi zice: «Dar nu v-a informat nimenea?». Am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Că mi-am dat seama imediat despre ce e vorba. «Ea a decedat», mi-a răspuns medicul. Am întrebat cum a fost posibil să nu-mi spună nimeni când am sunat la ora 9. Oricine poate să fie în situația asta. Noi îi plătim pe ei și ne punem sprijin în ei dacă e ceva cu sănătatea. Și apoi murim cu zile”, spune Vasile Bălan.



Tăietura de pe obraz



Ginerele e revoltat de cum a fost tratată soacra sa înainte și imediat după moarte. Ajuns cu soția sa la morga spitalului din Bârlad, angajații le-au deschis sacul pentru a o recunoaște. O tăietură adâncă îi brăzda obrazul Valeriei Costache.



”Nimeni nu mi-a spus de ce are tăietura? Nu a vrut nimeni să dea vreun detaliu, nici la Vaslui, nici la Bârlad”, spune Vasile Bălan. Așa că rudele au apelat la un avocat, au făcut sesizare la DSP, plângere la Colegiul Medicilor, dar și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.

Mai mult decât orice, familia dorește să afle ce s-a întâmplat cu Valeria Costache.



Libertatea a încercat să obțină și o reacție de la Spitalul Județean Vaslui, dar, până în momentul publicării, nu a primit nici un răspuns de la purtătoarea de cuvânt, Lelia Croitoru.

