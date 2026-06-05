60 de suporteri au primit bilete gratuite la CM 2026

„FIFA confirmă că aproximativ 60 de suporteri au primit miercuri, 3 iunie, o notificare referitoare la biletele care le-au fost alocate gratuit din cauza unei probleme de plată apărute anterior în timpul procesului de finalizare a comenzii”, se arată în comunicatul organizaţiei, care îşi exprimă „regretul pentru neplăcerile cauzate”.

Conform unui document publicat de Ticket Talk Network, o platformă care monitorizează erorile în vânzările de bilete, fanii afectaţi au la dispoziţie șapte zile pentru a plăti prețul întreg al biletelor, în caz contrar acestea vor fi retrase din conturile lor. Biletele vizate aparțin meciurilor din faza grupelor programate să aibă loc la Toronto.

Locuri disponibile încă, la mai puțin de o săptămână înainte de startul CM 2026

Cupa Mondială din 2026, găzduită de Canada, Statele Unite și Mexic, va începe joi, 11 iunie. Totuși, problema tehnică recentă vine pe fondul altor dificultăți legate de vânzarea biletelor, în contextul în care FIFA promisese stadioane pline la toate meciurile, dar încă există locuri disponibile cu mai puțin de o săptămână înainte de startul competiției.

Săptămâna trecută, autoritățile din New York și New Jersey au demarat o investigație asupra practicilor FIFA privind biletele, acuzând organizația de „umflare artificială a preţurilor” și de „inducere în eroare a suporterilor”. FIFA folosește un sistem de „prețuri variabile”, care ajustează costul biletelor în funcție de cerere și disponibilitate.

Ultima sesiune de vânzare liberă a biletelor a început în aprilie, iar FIFA a anunțat atunci că biletele rămase ar putea fi disponibile pentru cumpărare până în ziua meciurilor.

Procurorii generali din New York și New Jersey au deschis anchete după ce fanii au acuzat FIFA că a „umflat artificial” prețurile biletelor și că a indus în eroare cumpărătorii privind poziția reală a scaunelor din stadion.

Campionatul Mondial de fotbal 2026, desfășurat între 11 iunie și 19 iulie, vine cu o serie de reguli noi, conform International Football Association Board (IFAB). Modificările vizează aspecte esențiale ale jocului, inclusiv folosirea tehnologiei VAR și tragerile de timp.

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