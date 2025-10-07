Erorile medicale ar fi condus la decesul fetiței

Colegiul Medicilor din România a dat curs sesizării formulate de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și a declanșat o anchetă disciplinară în cazul unei fetițe de 7 săptămâni.

Bebelușul a decedat în luna iunie, după ce ar fi primit un tratament inadecvat, pe baza unui diagnostic greșit stabilit de Spitalului Județean Arad.

„Un lanț de erori medicale a condus la decesul tragic al fetiței de numai 7 săptămâni. Părinții copilului acuză că minora ar fi primit un tratament neadecvat, bazat pe un diagnostic inițial greșit de rotavirus”, menționează reprezentanții FACIAS, într-un comunicat.

Copilul a fost plimbat în stare gravă între două judeţe

Bebelușul a fost tratat inițial la Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Arad pentru rotavirus, fiind apoi transportat de urgenţă cu elicopterul la Spitalul Județean Timișoara pentru grave probleme neurologice, unde a şi decedat.

„Investigațiile medicale amănunțite ar fi fost efectuate abia după agravarea stării de sănătate, moment în care au fost descoperite grave probleme neurologice, care au condus la decesul acesteia”, potrivit sursei citate.

De asemenea, există suspiciuni privind lipsa de comunicare între cadrele medicale și familie, precum și nereguli în respectarea protocoalelor medicale.

Toate aceste aspecte au fost aduse în atenția Colegiului Medicilor din România de către FACIAS, cu solicitarea de a dispune o anchetă urgentă și măsuri ferme față de persoanele vinovate.

FACIAS acuză că actuala procedură de soluționare a sesizărilor de malpraxis medical acoperă abuzurile

Conform unei analize FACIAS, în perioada 2023–2024, comisiile de malpraxis au înregistrat la nivel național 400 de plângeri. În numai 15 cazuri, aproximativ 5%, au fost confirmate acuzațiile de malpraxis, toate fiind contestate ulterior în instanță.

„Datele oficiale obținute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) de la Ministerul Sănătății, pe baza raportărilor direcțiilor de sănătate publică, arată că actuala procedură de soluționare a cazurilor de malpraxis din România acoperă abuzurile”, arată ONG-ul.

Cazuri de malpraxis în 2023 și 2024

Analiza FACIAS asupra datelor din 2023 arată că comisiile de malpraxis au avut pe rol 219 sesizări, dintre care 151 depuse în acel an și 68 provenite din anii anteriori. Din totalul de 77 de cazuri soluționate, doar 9 au fost confirmate ca malpraxis, toate contestate în instanță.

Acestea au fost raportate în București (4 cazuri), Cluj (1), Timiș (1) și Prahova (3). FACIAS subliniază că în zece județe nu a fost raportată nicio sesizare: Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, Maramureș, Sălaj, Sibiu și Vaslui.

Pentru anul 2024, datele arată că numărul plângerilor a fost de 167, dintre care 114 depuse în acel an și 53 rămase din anii anteriori. Din totalul de 63 de cazuri soluționate, doar 6 au fost confirmate ca malpraxis, în județele Brașov, Constanța, Galați, Ilfov, Mehedinți și Vâlcea.

Patru dintre aceste decizii, de la Brașov, Constanța, Mehedinți și Vâlcea, au fost deja contestate în instanță. Alte 51 de sesizări noi au rămas nesoluționate. Conform sursei citate, în 2024, opt județe nu au raportat nicio sesizare: Alba, Botoșani, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Vrancea.

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis.