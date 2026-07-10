Stadiul lucrărilor la Centura Buftea

În șantier sunt mobilizați 300 de muncitori și 175 de utilaje, ritmul execuției fiind în grafic. Centura Buftea va avea o lungime totală de 5,7 kilometri și 4 benzi, două benzi pe sens, și va contribui la separarea traficului local de traficul de tranzit care traversează orașul Buftea.

Drumul se desprinde din DN1A, la km 17+100, ocolește complexul Avicola Buftea pe partea de est și revine în DN1A, la km 21+700. Lucrările sunt executate de constructorul austriac PORR Construct SRL.

„Pe șantierul Centurii orașului Buftea (județul Ilfov), antreprenorul execută lucrări de așternere asfalt pe corpul drumului”, a precizat vineri, 10 iulie, Irinel Scrioșteanu.

Toate grinzile pentru pasajul peste calea ferată au fost montate

Varianta de Ocolire (VO) Buftea include și 3 pasaje rutiere, printre care un pasaj peste calea ferată. Secretarul de stat a precizat, punctual, care este stadiul acestor structuri. Astfel, la pasajul peste calea ferată București – Ploiești a fost finalizată montarea celor 36 grinzi necesare pentru cele 3 deschideri ale pasajului, fiind realizate și lucrările de armare, cofrare și betonare a plăcii de suprabetonare.

La pasajul peste DJ101 Corbeanca – Buftea au fost montate cele 24 de grinzi necesare. De asemenea, potrivit oficialului din cadrul Ministerului Transporturilor, au fost finalizate lucrările de armare, cofrare și betonare a plăcii de suprabetonare pentru prima deschidere și se lucrează și în restul zonelor.

Nu în ultimul rând, la pasajul peste drumul local, din strada Aviației, se lucrează la devierea rețelei Transgaz. După terminarea relocări utilităților vor fi încheiate lucrările de forare a ultimor piloți aferenți acestei structuri, iar după finalizarea culeei, vor începe lucrările de montare a celor 12 grinzi necesare, care sunt aduse deja în șantier.

„Pe restul șantierului, au fost realizate exproprieri suplimentare; se lucrează la terasamente; se execută lucrări de relocare a rețelelor de utilități publice”, precizează Irinel Scrioșteanu, care mai adaugă că a solicitat antreprenorului „să prioritizeze la capacitate maximă lucrările din zona nodului rutier comun DN1A – VO Buftea – A0”.

Centura Buftea vine în completarea altor investiții de infrastructură de transport care sunt în desfășurare în zonă: lărgirea la 4 benzi a DN1A între Parc Mogoșoaia și DNCB, Autostrada Bucureștiului A0 sau Drumul Radial 4 – Nord Expres DR4.

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