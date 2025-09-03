Modificări importante pentru SRL-uri

Una dintre prevederile cheie ale legii se referă la capitalul social minim pentru societățile cu răspundere limitată (SRL). Conform proiectului de hotărâre, pentru SRL-urile cu o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, capitalul social minim va fi de 5.000 lei.

Pentru societățile nou înființate, capitalul social minim va fi de 500 lei. Legea prevede și obligația de a majora capitalul social în funcție de creșterea cifrei de afaceri.

Societățile existente au la dispoziție 2 ani de la intrarea în vigoare a legii pentru a-și majora capitalul social conform noilor prevederi. Pentru a încuraja conformarea, se oferă o reducere de 50% la tariful de publicare în Monitorul Oficial pentru majorările de capital efectuate până la 31 decembrie 2026.

În cazul nerespectării termenului de 2 ani, legea prevede posibilitatea dizolvării societății la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Implicațiile noilor reglementări pentru mediul de afaceri

Aceste modificări vor avea un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din România, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Creșterea capitalului social minim ar putea reprezenta o provocare pentru unele companii, dar ar putea contribui și la consolidarea stabilității financiare a sectorului privat.

Proiectul de hotărâre menționează că, în absența unei moțiuni de cenzură sau în cazul respingerii acesteia, legea va fi considerată adoptată și va fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan. De asemenea, există posibilitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la acest act normativ.

