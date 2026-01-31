Concediată după 20 de ani

Amy Lovett, o femeie de 54 de ani din SUA, a fost concediată în luna iulie, după două decenii petrecute într-o companie de software, unde ocupa funcția de director de vânzări.

„Am fost unul dintre ultimii reprezentanți seniori. Din câte am înțeles, a fost o decizie privind salarizarea. În iulie, am fost concediată după 20 de ani.”, povestește femeia.

Deși momentul a fost dificil, spune că a venit și cu un sentiment neașteptat de ușurare.

„La început, desigur, ești puțin panicat. A fost și o mică ușurare, pentru că avuseseră loc atât de multe schimbări în afaceri, încât toată lumea era cam nervoasă.”, a mai spus aceasta.

Primele CV-uri, fără rezultate

După câteva săptămâni de reflecție, Amy Lovett și-a început căutarea activă a unui loc de muncă în septembrie. La început, CV-ul ei includea fotografia, datele complete și întreaga experiență profesională.

„Am primit niște răspunsuri, dar nu am obținut niciun interviu. Inițial, aveam fotografia mea în CV. CV-ul acela includea și o mulțime de date, experiență.”, adaugă Amy.

Schimbarea care a făcut diferența

Un consilier de carieră i-a recomandat să își simplifice CV-ul.

„Mi-a spus: «Încearcă să-ți scoți fotografia de acolo. Șterge multe dintre date.»”

Lovett a decis să păstreze doar experiența din ultimii 20 de ani, eliminând rolurile mai vechi. Rezultatele au fost imediate.

Femeia de 54 de ani a eliminat fotografia și a redus experiența profesională mai veche.

„Odată ce am făcut aceste modificări, am început să primesc mesaje destul de des. Era o diferență ca de la cer la pământ. Primeam telefoane de la companii de două-trei ori pe săptămână.”, povestește aceasta.

Lovett este convinsă că vârsta a jucat un rol important în lipsa inițială de interes din partea companiilor.

„Cred că ageism-ul (discriminarea pe bază de vârstă) a fost un factor, mai ales în cazul multor companii care au mulți tineri imediat absolvenți de facultate.”

Inteligența artificială, un aliat în căutarea unui job

Un alt element-cheie a fost folosirea inteligenței artificiale pentru personalizarea CV-urilor.

„Mi-aș ajusta CV-ul. Aș folosi inteligența artificială.”, a spus Amy.

Totuși, spune că nu a lăsat AI-ul să scrie în locul ei: „Nu-mi plac CV-urile generate de inteligența artificială. Îți dai seama că sunt generate de inteligența artificială. De multe ori, limbajul nu sună ca al unei persoane.”

AI-ul a ajutat-o mai ales la eficientizarea procesului: „M-am orientat spre inteligența artificială pentru că m-a ajutat să accelerez procesul.”

După luni de aplicări și interviuri, oferta de muncă a venit într-un moment neașteptat: „Când am primit oferta de muncă, m-au sunat. Am pierdut apelul pentru că nu eram lângă telefon.”

Când a revenit cu un telefon, a primit vestea: „O, nu avem nevoie de tine pentru ultimul interviu. Am vrea să-ți oferim postul.”

Povestea lui Amy Lovett arată că adaptarea CV-ului, eliminarea elementelor care pot genera prejudecăți și folosirea inteligentă a tehnologiei pot face diferența, mai ales pentru profesioniștii cu experiență care se confruntă cu bariere legate de vârstă.