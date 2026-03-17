Cele 3 surse

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei (†86 de ani), care a fost recent numit lider auprem al Republicii Islamice, ar putea fi gay.

Serviciile de informații din SUA consideră aceste informații ca fiind credibile și l-au informat deja pe președintele Donald Trump (79 de ani).

3 surse spun că informația, care pare neverosimilă, este considerată credibilă de agențiile de spionaj ale SUA, mai degrabă decât o informație falsă menită să submineze puterea lui Mojtaba Khamenei.

„Relație de lungă durată cu tutorele său”

Două dintre surse au declarat că Mojtaba a avut o relație sexuală de lungă durată cu tutorele său din copilărie.

În cadrul guvernului SUA, „a fost o informație destul de bine păstrată”, a declarat o sursă din interior.

Reacția Casei Albe a fost una de amuzament, iar Trump ar fi izbucnit în râs la aflarea veștii.

Dezvăluirea are implicații politice majore, întrucât homosexualitatea reprezintă un delict sever în Iran.

În cazuri extreme, pedeapsa cu moartea

Potrivit legislației bazate pe Sharia, relațiile între persoane de același sex sunt strict interzise, iar în cazuri extreme pot fi pedepsite cu moartea.

În acest context, ideea că liderul suprem al țării ar putea fi gay este considerată o situație fără precedent.

Informațiile despre orientarea sexuală a lui Mojtaba Khamenei circulă de mult timp în culisele politicii iraniene. Aceste zvonuri ar fi fost folosite de-a lungul timpului pentru a bloca ascensiunea sa politică.

De asemenea, se speculează că inclusiv tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi avut rezerve cu privire la numirea lui Mojtaba ca succesor.

Tatăl său și alții bănuiau că era gay, iar acesta era un lucru pe care oamenii îl răspândeau pentru a încerca să-i oprească ascensiunea.

S-a tratat la Londra și a avut 3 copii

Un document WikiLeaks din 2008 descria cum Mojtaba ar fi fost tratat pentru impotență, deși raportul nu a identificat ce ar fi putut cauza afecțiunea.

Dosarul Departamentului de Stat arată că Mojtaba s-a căsătorit „relativ târziu” – în jurul vârstei de 30 de ani – „se pare că din cauza unei probleme de impotență tratate și în cele din urmă rezolvate în timpul a trei vizite prelungite în Regatul Unit, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra”.

Familia sa aștepta ca Mojtaba să aibă copii rapid, dar a avut nevoie de o a patra vizită în Regatul Unit pentru tratament medical. După o ședere de două luni, soția sa a rămas însărcinată.

Soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul adolescent Mohammad Bagher ar fi murit în atacul aerian în care a fost rănit actualul lider iranian. El mai are un fiu și o fiică.

Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat regimul de fabricarea unor acuzații suplimentare

În contextul în care Iranul are un istoric dureros în ceea ce privește persecutarea persoanelor LGBTQ+, dezvăluirile despre Mojtaba Khamenei au stârnit un val de speculații și controverse.

Conduita homosexuală este ilegală în Iran, deși guvernul permite operațiile chirurgicale de schimbare de sex, la care se pare că unii bărbați gay sunt presați să se supună pentru a evita pedepsele penale.

Sodomia este o infracțiune capitală în națiunea cu 93 de milioane de locuitori, unii iranieni gay fiind spânzurați de macarale de construcții ca un avertisment pentru ceilalți.

Organizațiile pentru drepturile omului au acuzat regimul de fabricarea unor acuzații suplimentare pentru a justifica astfel de pedepse.

Mojtaba Khamenei a fost numit lider suprem la începutul lunii martie 2026, după ce tatăl său a fost ucis într-un atac aerian.

Sunt incertitudini legate de starea sa actuală, deoarece se presupune că ar fi fost grav rănit în același atac. Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat la Moscova pentru tratament medical de urgență. Kremlinul n-a comentat informațiile.

