„Operație reușită”

Mojtaba Khamenei primește „tratament medical într-un spital situat într-un palat prezidențial din Moscova”. Conform unui oficial iranian citat de publicația „Al Jarida”, operația la care a fost supus Mojtaba a fost „reușită”, iar acesta se află acum sub supraveghere medicală strictă.

Surse apropiate liderului iranian au declarat că decizia de a-l evacua din Iran a fost luată din cauza imposibilității de a-i asigura îngrijirile necesare în contextul atacurilor aeriene intense lansate de Statele Unite și Israel asupra țării, începând cu 28 februarie.

Într-un astfel de climat, riscurile pentru siguranța lui Mojtaba Khamenei erau prea mari, mai ales că Israelul a declarat public că intenționează să-l vizeze pe noul lider suprem.

La propunerea lui Putin

Potrivit „Al Jarida”, președintele rus Vladimir Putin a fost cel care a propus să-l găzduiască pe Mojtaba în Rusia.

Într-un apel telefonic cu omologul său iranian, Massoud Pezeshkian, Putin a oferit sprijinul Rusiei pentru tratamentul liderului iranian.

Propunerea a fost analizată cu atenție de oficialii iranieni, inclusiv de Khamenei, înainte de a fi acceptată.

Mojtaba a fost însoțit de o echipă mixtă de medici ruși și iranieni în timpul tratamentului său din Moscova.

Kremlinul a refuzat să comenteze raportul Al Jarida despre transferul lui Mojtaba Khamenei la Moscova, a mai notat publicația kuweitiană fondată în 2007.

„Nu comentăm astfel de informații”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Discursul n-a fost al lui

Între timp, speculațiile privind starea de sănătate a lui Mojtaba și legitimitatea discursului său inaugural continuă.

Un alt oficial iranian, apropiat al reformiștilor, a declarat, pentru „Al Jarida”, că există suspiciuni că primul discurs atribuit liderului a fost de fapt scris de Ali Larijani, secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Mai mult, sursa sugerează că Mojtaba nici măcar nu ar fi citit discursul, având în vedere că nu a apărut public și nici nu există o înregistrare audio a declarației sale.

În același timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat că Israelul deține informații despre locația și starea lui Mojtaba Khamenei, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Potrivit informațiilor furnizate anterior de „Al Jarida”, Mojtaba a fost grav rănit pe partea stângă a corpului, de la cap până la picioare, în urma prăbușirii unor dărâmături în apropierea sa, în timpul unui atac aerian care a vizat complexul ce include reședința și biroul liderului suprem din Teheran.

Săptămâna trecută, șeful Pentagonului. Pete Hegseth susține că liderul suprem al Iranului este „rănit și, probabil, desfigurat”.

SUA oferă recompense de până la 10 milioane de dolari pentru capturarea lui Mojtaba Khamenei și a altor lideri iranieni.

Mojtaba Khamenei este „în comă și a pierdut un picior”, iar echipa de traumatologie a spitalului în care este îngrijit a declarat că acesta a suferit rupturi ale organelor interne și a pierdut un picior, conform Mirror.

Mojtaba a anunțat public moartea soției și surorii sale, într-o operațiune atribuită forțelor americano-israeliene.



