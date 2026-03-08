„Numele lui Khamenei va continua”, spune în videoclip Hosseinali Eshkevari, unul din cei 88 de membri ai Adunării Experților, organismul clerical responsabil de alegerea ghidului suprem al Republicii Islamice Iran.

„Votul a fost exprimat și rezultatul va fi anunțat în curând”, a adăugat acest ayatollah, fără a oferi alte detalii.

Mister întreținut deliberat asupra noului ghid suprem

Hosseinali Eshkevari sugerează astfel că noul ghid suprem ar fi Mojtaba Khamenei (56 de ani), cel de-al doilea din cei patru fii ai defunctului ghid suprem, Ali Khamenei, ucis în primele ore ale operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”.

Primele declarații cu privire la alegerea noului ghid suprem au apărut duminică. Ayatollahii care au făcut anunțul nu au dat numele noului ghid suprem, precizând doar că acesta va fi anunțat de secretarul Adunării Experților, Hosseini Bushehri.

Numele lui Mojtaba Khamenei (56 de ani) circulase anterior ca posibil succesor, iar opoziția susținuse acum câteva zile că ar fi fost ales drept noul ghid suprem al țării.

Donald Trump s-a opus alegerii fiului lui Ali Khamenei

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică într-un interviu acordat pentru ABC News că noul ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea administrației sale.

Liderul republican de la Casa Albă a reiterat că își dorește un lider iranian care să coopereze și să nu mai pună în pericol Statele Unite, pentru ca actualul conflict din Orientul Mijlociu să nu reapară peste cinci sau zece ani.

Joi, Donald Trump a cerut să fie „implicat” în selecția succesorului lui Ali Khamenei și a subliniat că nu va accepta ca fiul acestuia să preia funcția. „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus președintele american.

Mojtaba Khamenei, un radical antioccidental asociat cu Gardienii Revoluției

Alegerea lui Mojtaba Khamenei ar fi problematică și pe plan intern, deoarece succesiunea tată fiu ar putea fi interpretată ca fiind în dezacord cu principiile de conducere a Republicii Islamice Iran. În plus, Mojtaba Khamenei nu a deținut o funcție guvernamentală și nu a ajuns la statutul teologic considerat necesar pentru funcția de ghid suprem.

În schimb, Mojtaba Khamenei, un radical antioccidental, la fel ca tatăl său, este descris ca o figură influentă în culise, cu legături strânse cu Gardienii Revoluției, corpul militar dominant în Iran, responsabil de protecția regimului islamic.

