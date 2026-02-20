O rețea care pregătea asasinate la comandă a fost destructurată în Ucraina

O investigație amplă, desfășurată în colaborare între autoritățile din Ucraina și Moldova, a dus la destructurarea unei rețele infracționale care pregătea asasinate la comandă ale unor cetățeni renumiți din Ucraina și alte țări.

Potrivit presei de peste graniță, aceștia ar fi acționat sub coordonarea serviciilor secrete ale Federației Ruse.

„Ucraina și Moldova au descoperit o rețea criminală organizată. Aceștia planificau uciderea unor persoane publice pentru a destabiliza situația de securitate”, a declarat Procuratura Generală.

Moldovenilor li se promiteau 100.000 de dolari pentru fiecare crimă

Investigațiile au arătat că membrii grupului au primit sarcini precise: localizarea victimelor, analiza stilului de viață și pregătirea logistică pentru momentul asasinatului.

„Urmărirea și împărțirea sarcinilor dintre membrii rețelei erau bine organizate. Pentru fiecare crimă, executanților li se promiteau până la 100.000 dolari din partea rusă”, au explicat oficialii, potrivit sursei citate mai sus.

Un oficial ucrainean în domeniul strategic și militar ar fi fost vizat de grupare

Una dintre cele cinci victime vizate era Andrii Iusov, oficial ucrainean în domeniul strategic și militar. Grupul își propunea să provoace un impact social major, folosindu-se de aceste acțiuni pentru a intensifica tensiunile în Ucraina.

La începutul lui 2026, Ucraina i-a păcălit pe spionii ruși după ce a spus că „inamicul lui Putin”, Denis Kapustin, e mort și a păstrat cei 500.000 de dolari primiți să-l ucidă.

Autoritățile ucrainene și moldovene au efectuat peste 20 de percheziții în acest caz

În februarie 2026, autoritățile ucrainene au efectuat peste 20 de percheziții, confiscând arme, muniții și tehnologie electronică, precum telefoane mobile și computere.

„Am descoperit dovezi clare ale comunicării dintre grup și coordonatorii ruși”, au precizat anchetatorii.

În același timp, Moldova a contribuit la această operațiune prin arestarea liderului grupului și a doi complici. Ancheta continuă, iar procurorii pregătesc măsurile judiciare pentru inculpați.

O persoană din Polonia, condamnată la închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei

Presa ucraineană amintește și de un caz recent de spionaj descoperit în Polonia. Acolo, un cetățean din Grubeszów a fost condamnat la 3,5 ani de închisoare pentru colaborarea cu serviciile secrete rusești.

Acesta a colectat informații despre aeroportul Rzeszów-Jasionka, esențial pentru transporturile către Ucraina. Conform datelor, aceste informații vizau inclusiv planificarea unui atentat asupra președintelui Volodimir Zelenski.

