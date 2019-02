Victima, Alem Shimeni, în vârstă de 30 de ani, a căzut și a murit pe loc. Moartea ei este considerată suspectă după ce martorul a povestit autorităților scoțiene că un bărbat a încercat să fugă de la locul incidentului, potrivit Daily Mail.

Se pare că femeia ar fi încercat chiar să se urce pe pervazul geamului și ajungă din nou în casă, dar nu se știe dacă era ținută de păr pentru a fi ajutată să nu cadă sau pentru că era amenințată.

Bărbatul care a încercat să fugă a fost prins de câțiva martori și imobilizat până la sosirea poliției. Nimeni nu a fost încă arestat pentru acest incident.

Detectivul Aileen Boyle a declarat că ofițerii continuă să adune informații despre acest caz, fiind deschisă o anchetă în cazul morții lui Alem.

Horror as woman dangles from window 'held by her hair' before plunging to death

Shocked eyewitnesses watched from the street in Royston, Glasgow, as 30-year-old Alem Shimeni plummeted 100ft to the ground after 'desperately trying to claw her way back in' pic.twitter.com/AUHhdGu8UR

— Lilian Chan (@bestgug) 23 februarie 2019