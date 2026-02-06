O duzină de baloane cu hidrogen au explodat într-un lift din Mumbai

Două persoane au fost rănite după explozia unor baloane umplute cu hidrogen într-un lift al unui bloc rezidențial din Mumbai. Incidentul, care a avut loc marți seară în Goregaon, un cartier din vestul metropolei, a provocat un scurt incendiu surprins de camerele de supraveghere, relatează The Independent.

„Heliul, utilizat frecvent pentru umplerea baloanelor, nu este inflamabil. Hidrogenul poate fi folosit și drept combustibil, el se poate aprinde ușor în spații închise sau în apropierea surselor de căldură”, au explicat autoritățile.

O femeie și un bărbat au fost răniți în timpul exploziei din lift

Poliția a precizat că un bărbat și o femeie au suferit arsuri și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili dacă baloanele erau umplute cu hidrogen, un gaz extrem de inflamabil, în loc de heliu, care este inofensiv.

Totuși, cele două persoane care au suferit arsuri au decis să depună plângere împotriva vânzătorului de baloane, potrivit informațiilor furnizate de polițiști.

Momentul în care baloanele umplute cu heliu explodează a fost surprins de camerele de supraveghere

În imaginile surprinse de camera de supraveghere se observă cum o femeie intră prima în lift cu un troler mic, urmată de un bărbat cu un sac mare de polietilenă plin cu peste o duzină de baloane. În momentul în care un al treilea bărbat încearcă să intre în lift, baloanele se aprind și explodează brusc, provocând o minge de foc care umple spațiul îngust cu flăcări.

Cei trei reușesc să iasă repede din lift, iar bărbatul cu baloane este văzut căzând pe podea după ce părăsește incinta.

Imaginile video ale incidentului au devenit virale pe rețelele de socializare, trezind din nou îngrijorări legate de pericolul utilizării baloanelor umplute cu hidrogen, o problemă care a generat deja accidente similare.

Zeci de baloane cu hidrogen au explodat în timpul unei nunți în India

În 2025, baloanele cu hidrogen au explodat în timpul unei nunți în India, provocând arsuri mirilor. Într-un alt caz, o femeie a fost rănită când baloanele pe care le ținea în mână s-au aprins lângă lumânările unui tort aniversar.

Poliția din Mumbai a transmis un avertisment public, cerând cetățenilor să fie precauți și recomandând vânzătorilor de baloane să evite utilizarea gazelor inflamabile, în special în clădiri rezidențiale și spații închise, a mai relatat sursa citată mai sus.

