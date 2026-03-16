În videoclipul filmat la fața locului, fragmente din turn au căzut și au lovit mașinile parcate în apropiere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Turiștii, vizibil șocați, au țipat, iar unii au fost văzuți retrăgându-se rapid din zonă, luând cu ei copiii, relatează Daily Mail.

Castelul Escalona, construit în secolul al XV-lea pe ruinele unei fortărețe medievale, este un simbol al istoriei spaniole. Complexul include și o biserică, iar arhitectura sa atrage anual numeroși vizitatori.

Cu toate acestea, structura sa deteriorată și ploile abundente recente ar fi contribuit la slăbirea zidurilor, conform autorităților locale.

A tower of a medieval castle in Spain has collapsed



The tower of the medieval Escalona Castle has collapsed. Fortunately, no one was injured in the incident.



The castle will be closed to tourists for the coming weeks to assess the damage and inspect the rest of the structure. pic.twitter.com/SR6IbcmEUP — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026

Garda Civilă și oficiali ai Primăriei au intervenit imediat, iar zona afectată a fost izolată pentru investigații suplimentare. De asemenea, activitățile turistice au fost suspendate temporar. Castelul Escalona este un obiectiv popular în regiune.

„Dacă nu ar fi fost cumpărat de un proprietar privat în anii 70, când mai rămăseseră în picioare doar o parte din fațadă și câteva ziduri, și reconstruit pentru a fi folosit ca a doua locuință, astăzi probabil nu ar mai fi existat nimic de vizitat”, conform unei recenzii a unui utilizator pe TripAdvisor.

Un incident similar a avut loc pe 3 noiembrie 2025 în Roma, lângă Forurile Imperiale. Mai precis, atunci s-a prăbușit o parte a turnului medieval Torre dei Conti. Doi muncitori români au fost prinși sub dărâmături, iar unul dintre ei a murit.



