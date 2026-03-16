În videoclipul filmat la fața locului, fragmente din turn au căzut și au lovit mașinile parcate în apropiere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Turiștii, vizibil șocați, au țipat, iar unii au fost văzuți retrăgându-se rapid din zonă, luând cu ei copiii, relatează Daily Mail.

Castelul Escalona, construit în secolul al XV-lea pe ruinele unei fortărețe medievale, este un simbol al istoriei spaniole. Complexul include și o biserică, iar arhitectura sa atrage anual numeroși vizitatori.

Cu toate acestea, structura sa deteriorată și ploile abundente recente ar fi contribuit la slăbirea zidurilor, conform autorităților locale.

Garda Civilă și oficiali ai Primăriei au intervenit imediat, iar zona afectată a fost izolată pentru investigații suplimentare. De asemenea, activitățile turistice au fost suspendate temporar. Castelul Escalona este un obiectiv popular în regiune.

„Dacă nu ar fi fost cumpărat de un proprietar privat în anii 70, când mai rămăseseră în picioare doar o parte din fațadă și câteva ziduri, și reconstruit pentru a fi folosit ca a doua locuință, astăzi probabil nu ar mai fi existat nimic de vizitat”, conform unei recenzii a unui utilizator pe TripAdvisor.

Un incident similar a avut loc pe 3 noiembrie 2025 în Roma, lângă Forurile Imperiale. Mai precis, atunci s-a prăbușit o parte a turnului medieval Torre dei Conti. Doi muncitori români au fost prinși sub dărâmături, iar unul dintre ei a murit.

Un angajat bancar a falsificat semnătura unei cliente și i-a furat peste 90.000 de euro din cont
Ea este femeia din umbra lui Nicușor Dan, care-i ghidează fiecare pas. Îi spune pe unde să meargă, unde să se oprească, pe cine și cum să salute...Iar asta nu e tot! Ce s-a aflat acum despre misterioasa doamnă
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră
Avizele pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag au fost amânate din nou de CSM. Secţia pentru procurori nu reușește să ajungă la un verdict
Tudor Chirilă, după întâlnirea lui Călin Georgescu cu Sebastian Ghiță: „Ce trist este că acest popor a fost dezbinat atât de repede"
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Facturi cu erori pentru bucureșteni, două măriri de salariu pentru director. Cum funcționează Termoenergetica pe un soft „clonat” de la RADET
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce spune Daniel Pavel despre un nou sezon „Desafio: Aventura”: „Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut”
Poza pe care Adela Popescu i-a trimis-o lui Radu Vâlcan în Thailanda, în timpul filmărilor pentru Insula Iubirii 2026: „Este cumplit”
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
Sorin Grindeanu a anunțat când decide PSD dacă iese de la guvernare
Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus 10 ani fără permis de conducere, doar după ce s-a asigurat că infracțiunea „s-a prescris" I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
