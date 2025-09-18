Înregistrarea arată cum, în jurul orei 0.35, o persoană se apropie de cele două mașini parcate, un Audi protejat de o prelată și o Dacie, le stropește cu un lichid inflamabil și le dă foc, apoi fuge de la fața locului.

Nu este clar dacă mașinile au fost vizate expres sau au fost alese la întâmplare.

Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările, care amenințau să se extindă la un balcon de la etajul 1 al unui bloc din apropiere și la alte vehicule parcate în zonă.

Principalul suspect a fost deja identificat și reținut pentru audieri, a confirmat IPJ Prahova

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE