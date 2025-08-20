În timp ce aveau mai multe preparate pe masă, iar Blackwood mușcase dintr-un burger, un autoturism a lovit violent geamul localului. Impactul a spart sticla și a proiectat masa în aer.

Patrick Blackwood a reacționat rapid, împingând-o pe Nina la o parte și protejând-o, deși el a fost cel mai afectat de șocul coliziunii.

Cei doi, vizibil traumatizați, au încercat să se pună la adăpost, în timp ce personalul restaurantului rămăsese și el înmărmurit de cele întâmplate. Ulterior, influenceri au publicat imagini din ambulanță și din spital, unde apăreau cu răni și vânătăi.

„Sunt extrem de recunoscătoare că trăiesc, după ce un SUV a intrat direct prin peretele de sticlă al restaurantului, în timp ce Patrick și cu mine filmam. Ne-a lovit în plin – pe mine în stânga, pe el în dreapta – exact în timp ce gustam dintr-un slider de somon. Totul s-a întâmplat din senin, dar am supraviețuit”, a scris Nina Unrated pe rețelele sociale.

„Această experiență mi-a arătat cât de important e să renunți la ranchiună și să apreciezi oamenii de lângă tine. Putea fi ultima noastră masă împreună”, a adăugat Nina Unrated.

Restaurantul Cuvee Culinary Creations, considerat unul dintre cele mai apreciate locuri pentru brunch din Houston, a transmis un mesaj în care a numit incidentul „un weekend nebun” și a subliniat că se bucură că toți cei implicați sunt în siguranță: „Nimic nu ne va opri să continuăm să oferim mâncare și servicii de calitate comunității noastre”.

Pe rețelele de socializare, majoritatea utilizatorilor le-au urat sănătate celor doi influenceri: „Sper că sunteți bine, eu aș fi fost traumatizat”, a comentat cineva. „Incredibil, îngeri păzitori!”, a scris altul.

Totuși, câțiva urmăritori și-au exprimat scepticismul, punând sub semnul întrebării autenticitatea filmării: „Parcă e înscenat. Dacă nu, e îngrozitor. Cioburi de sticlă peste tot și ei nici măcar nu închid ochii”, a scris un utilizator.

