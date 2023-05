Momentul în care un cărucior în care se afla un bebeluș o ia la vale, spre o autostradă aglomerată, în SUA. Un bărbat a intervenit în ultimul moment

Căruciorul, în care se afla un băiețel de doi ani, a fost pierdut din vedere de mătușă, după ce mașina fusese curățată la o spălătorie. Și luat-o la vale, împins de vântul puternic.

În încercarea de a prinde căruciorul, femeia s-a dezechilibrat și a căzut, a încercat să se ridice, dar a picat din nou.

În ultimul moment, alarmat de țipete, Ron Nessman, un bărbat aflat în zonă pentru un interviu de angajare, oprește căruciorul și salvează situația.

A guardian angel happens to be in the right place at the right time as a runaway stroller heads straight for a busy #Hesperia street, all with a baby on board. Meet the hero who leaps into action likely saving the child’s life. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/10umgTkLvJ pic.twitter.com/hI0NZyVuK1