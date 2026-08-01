Explicația publică este că granița a fost închisă din „motive tehnice”, dar autoritățile letone denunță totodată „războiul hibrid cu imigranți” practicat de regimul din Belarus împotriva vecinilor săi membri UE și NATO, și anume Letonia, Lituania și Polonia.

„Granița Letonia-Belarus este închisă din motive tehnice. Îi îndemnăm pe cei care nu s-au întors încă în Letonia să folosească alte rute”, a anunțat Jānis Dombrava.

Ministrul leton de interne i-a îndemnat vineri pe concetățenii săi să nu călătorească în Belarus și a denunțat „războiul hibrid cu imigranți” purtat de Lukașenko împotriva vecinilor săi din UE și NATO.

Lituania a descoperit un nou tunel pe teritoriul său care vine dinspre Belarus, iar Estonia a decis să ajute Letonia cu polițiști de frontieră.

Guvernul leton a prelungit regimul de alertă la frontierele sale până la sfârșitul acestui an. Anul trecut, Garda de Frontieră de Stat a Letoniei a împiedicat 12.046 de tentative de trecere ilegală a graniței dinspre Belarus, față de 5.388 de tentative în 2024.

Criza datează din 2021-2022, când Polonia, Lituania și Letonia s-au confruntat cu sosirea unui număr mare de imigranți ilegali dinspre Belarus. Potrivit acestor țări, regimul Lukașenko a adus imigranți din Orientul Mijlociu și din alte țări în scopul de a-i trimite organizat peste graniță și de a destabiliza Uniunea Europeană.

Kremlinul este de asemenea suspectat de implicare în această operațiune. Odată ce țările baltice și Polonia au înăsprit măsurile de securitate, imigranții au fost redirecționați spre Finlanda. Țara nordică a fost nevoită să-și închidă granița cu Rusia.

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