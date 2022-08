Autorii proiectului dedică colecția locuitorilor din Bucha, torturați și au uciși de trupele ruse, la începutul lunii aprilie.

„Acesta este un simbol al spiritului nostru. Noi, oamenii care am început viața de la zero, am creat moneda noastră ca o amintire atât a atrocităților, dar și a faptului că ne ridicăm mereu și merge mai departe,”, a spus Vladislav Kușnir, inițiatorul proiectului.

Moneda are trei modele, din nichel, platină și suflate cu aur, și „înfățișează” principalele simboluri ale perioadei de ocupație din Bucha: o bicicletă abandonată pe șosea, al cărei proprietar a fost împușcat de ruși, biserica locală, pe teritoriul căreia s-a găsit cea mai mare groapă comună, dar și copacul, ca simbol al renașterii vieții.

Mâine, poșta ucraineană va emite o ediție de timbre cu Patron, cățelul care găsește bombe în nordul țării. O parte din sumă va fi folosită pentru achiziționarea unei mașini de deminare cu care va fi dotată apărararea ucraineană.

