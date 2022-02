Zilele trecute, Monica Davidescu trebuia să fie prezentă în platoul emisiunii lui Cristi Brancu de la Prima TV, însă nu a putut ajunge din cauza infectării cu noul virus. Cu toate acestea, actrița nu a absentat, ci a intrat prin transmisiune video.

A declarat că e acasă și că se simte bine. „N-am ajuns (n.r. – în emisiune) pentru că suntem în izolare, întreaga familie. Asta e. Săptămâna trecută ne-am pozitivat și noi și bineînțeles că am rămas acasă, nu ieșim nicăieri. Asta e”, a explicat ea.

Cristi Brancu, prezentatorul, i-a făcut și câteva complimente actriței, care pe tot timpul interviului a fost cu zâmbetul pe buze. „Te văd că ești bine, în formă”, a spus el, iar Monica Davidescu a completat: „În ziua în care au debutat simptomele am plecat la unul din centrele de evaluare, unde am primit un consult amănunțit, am primit cele mai bune sfaturi, am primit medicamentele și în momentul în care am început să iau medicamentele pentru această boală cred că au început și simptomele să dea înapoi.

Și a doua zi, chiar dacă a fost puțin mai moale, am început să îmi revin, dar iată-ne, suntem în a patra zi și deja am luat toate sertarele la rând că nu mai am răbdare, am nevoie să fac ceva”.

Aurelian Temișan și fiica Dora se simt acum mult mai bine, actorul deja poate ieși din casă, însă fata, nu. „Dora și Temi au fost pozitivați de marțea trecută. Temi deja așteaptă să rupă ușa mâine, astăzi e ultima zi și mâine poate să iasă, o să am și eu pe cine să trimit să mai cumpere niște portocale, să ne mai facem sucuri, iar eu o să rămân până vineri.

Dora, pentru că are sub 12 ani și nu a fost vaccinată, va rămâne până vineri, dar și ea a ieșit astăzi negativ, așa că suntem bine”, a mai declarat Monica Davidescu la „Exclusiv VIP”.

Cristi Brancu a fost curios să afle de unde întreaga familie a luat virusul. „Bănuiesc că de la școală…”, a spus el pe post, iar Monica Davidescu nu a fost de acord.

„Nu, te-am contrazice. Este vorba și despre mall-uri, despre piețe, despre magazine, e peste tot, este un virus care se transmite în această formă mult mai repede, nu se găsește doar la școală, nu se găsește doar la teatru… Știi de ce spun asta? Dacă spunem că de la școală se îmbolnăvesc cei mai mulți, îmi e teamă ca cineva să nu vine cu ideea: Hai că închidem iar și să lăsam toate spațiile celelalte deschise și aglomerate”, a încheiat ea subiectul.

