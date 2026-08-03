Un proiect de lege, adoptat deja de Camera Deputaților și aflat în dezbatere la Senat, prevede extinderea termenului-limită până la 31 decembrie 2030.

Propunerea face parte dintr-un pachet legislativ pentru decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, aducând modificări la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

Cine trebuie să monteze contoare individuale

Dacă inițiativa va fi adoptată, obligația instalării contoarelor individuale se va aplica în continuare doar proprietarilor de locuințe și spații din blocurile conectate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică.

În schimb, persoanele din imobilele cu surse proprii de producție a energiei termice, organizate în sisteme de distribuție orizontală, vor fi exceptate de la această cerință.

Repartitoare de costuri, opțiunea secundară

În cazurile în care montarea contoarelor individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau economic, proiectul prevede utilizarea repartitoarelor individuale de costuri.

Aceste dispozitive vor permite repartizarea cheltuielilor pentru încălzire fie prin montarea lor pe fiecare calorifer din apartament, fie prin sisteme care calculează consumul pe baza temperaturilor înregistrate în locuință.

Ce se întâmplă cu amenzile

Legislația actuală, respectiv Legea nr. 325/2006, impune amenzi între 500 și 1.000 de lei proprietarilor care nu respectă obligația de a monta repartitoare de costuri.

Termenul inițial pentru conformare a expirat la 31 decembrie 2024, însă aplicarea sancțiunilor a fost amânată succesiv. În prezent, aceste amenzi urmează să intre în vigoare la 31 decembrie 2026.

Dacă proiectul de lege va fi aprobat în forma sa actuală, este foarte probabil ca termenul pentru aplicarea amenzilor să fie, la rândul său, extins până la sfârșitul anului 2030. Totuși, textul proiectului nu include explicit o prevedere în acest sens.

Pentru ca noile modificări să devină aplicabile, proiectul trebuie să fie adoptat de Senat, care este for decizional în acest caz. Ulterior, legea va necesita promulgarea președintelui României și publicarea în Monitorul Oficial.