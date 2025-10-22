Mormântul lui Tutankhamon, în pericol

Când mormântul lui Tutankhamon a fost descoperit în 1922 de arheologul britanic Howard Carter, a fost considerat cea mai importantă descoperire arheologică a secolului XX.

Astăzi însă, locul de odihnă al tânărului faraon este în pericol și ar putea să se prăbușească.

Un nou studiu al Universității din Cairo arată că mormântul, vechi de 3.300 de ani, a dezvoltat o linie de falie care traversează tavanul intrării și camerele funerare, permițând apei să se infiltreze și să erodeze structura.

„Mormintele regale din Valea Regilor necesită o intervenție urgentă și studii științifice precise pentru a analiza riscurile și modalitățile de atenuare a acestora”, a declarat profesorul Sayed Hemada, autorul studiului și expert în conservarea patrimoniului arhitectural la Universitatea din Cairo.

Crăpături, infiltrații și ciuperci care distrug picturile

Arheologii au descoperit că fisurile masive din rocă pun în pericol întregul mormânt. Umiditatea ridicată favorizează apariția fungilor care distrug neprețuitele picturi murale de pe pereți.

În plus, roca în care este săpat mormântul, un tip de șist argilos Esna, se dilată și se contractă în funcție de nivelul de umiditate, ceea ce accelerează degradarea.

„Fisura tot mai mare a permis pătrunderea apei de ploaie și a agravat crăpăturile, plasând plafonul sub presiuni care depășesc capacitatea de rezistență a rocii de șist Esna”, avertizează profesorul Hemada.

Inundațiile din Valea Regilor, o amenințare constantă

Valea Regilor, situată la vest de Luxor, care găzduiește zeci de morminte regale, printre care și pe cel al lui Tutankhamon, este extrem de vulnerabilă la inundații fulgerătoare.

Valea Regilor, cunoscută și sub numele de Valea Porților Regilor, este o zonă din Egipt unde, timp de aproape 500 de ani, de la dinastia a XVIII-a până la dinastia a XX-a, au fost săpate morminte în stâncă pentru faraoni și nobili puternici din timpul Noului Regat al Egiptului antic.
Valea Regilor, în pericol din cauza inundațiilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cea mai gravă a avut loc în 1994, când apele au pătruns în mormintele regale, inclusiv în cel al lui Tutankhamon.

„Aceste morminte au fost săpate în poalele munților văii, ceea ce le-a expus și le va expune în continuare pericolelor inundațiilor fulgerătoare rezultate din ploi abundente, mai ales atunci când acestea transportă resturi, pietre și pământ de-a lungul drumului”, explică profesorul Hemada.

Potrivit cercetătorilor, apa lutoasă care a inundat mormântul lui Tutankhamon a deschis noi fisuri, a crescut nivelul de umiditate și a declanșat creșterea ciupercilor care au deteriorat picturile murale.

Roca fragilă, supusă unei presiuni uriașe

Analizele geologice au arătat că presiunea extremă asupra rocii fragile ar putea duce la „ruperea rocilor”, un fenomen periculos care ar putea provoca „explozia bruscă” a pereților din interiorul mormântului.

Deși specialiștii spun că prăbușirea completă nu este iminentă, riscurile cresc rapid.

„Mormântul cu siguranță nu se va prăbuși prea curând, dar aceste daune înseamnă că s-ar putea să nu dureze atât de mult pe cât ar putea altfel”, avertizează profesorul Hemada.

El adaugă: „Există riscuri actuale și viitoare cu care se confruntă cimitirul, care îi vor afecta integritatea structurală pe termen lung, iar cimitirul s-ar putea să nu mai reziste mii de ani așa cum a fost construit.”

„Trebuie luate măsuri înainte de a fi prea târziu”

Profesorul Mohamed Atia Hawash, de la Facultatea de Arheologie a Universității din Cairo, a atras la rândul său un semnal de alarmă.

„Un dezastru ar putea lovi în orice moment, iar dacă Valea Regilor vrea să fie păstrată, trebuie luate măsuri înainte de a fi prea târziu”, spune acesta.

Potrivit lui, munții din jurul văii prezintă fisuri extinse care pot duce la prăbușirea blocurilor de rocă peste mormintele din apropiere.

Tutankhamon, tânărul faraon care a devenit legendă

Tutankhamon, fiul faraonului Akhenaton, a domnit între 1332 și 1323 î.Hr., urcând pe tron la doar nouă ani. A murit la vârsta de 18 ani, iar cauza morții sale rămâne un mister.

Mormântul său a fost descoperit în 1922 de Howard Carter, sub patronajul lordului Carnarvon, și a rămas celebru pentru comoara sa intactă, mii de obiecte, bijuterii și faimoasa mască funerară de aur, simbol al gloriei Egiptului antic. De asemenea, este cunoscut și pentru „blestemul” aruncat asupra celor care l-au descoperit.

