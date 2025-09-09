„La data de 9 septembrie 2025, la ora 06:08, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, aceştia au stabilit că o autospecială de poliţie, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, judeţul Galaţi, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeaşi direcţie de deplasare”, a anunțat IPJ Galaţi, conform News.ro.

Impactul a dus la moartea femeii de 71 de ani și la rănirea altor trei oameni: doi bărbați de 23 și 73 de ani și o femeie de 47 de ani, toți pasageri în căruță.

Atât polițistul aflat la volanul autospecialei, cât și conducătorul căruței au fost testați pentru consumul de alcool, dar rezultatele au fost negative.

Cercetările continuă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE